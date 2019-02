Die schmucklose städtische Übernachtungsstelle für Obdachlose an der Wollmarktstraße in Paderborn. Foto: Jörn Hannemann

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Obwohl es klirrend kalt ist, wollen viele Obdachlose in Paderborn lieber draußen als in einer der beiden Übernachtungsstellen schlafen. In der Nacht zu Donnerstag seien nur fünf der 22 Betten in dem Haus an der Wollmarktstraße belegt gewesen, sagte Joachim Veenhoff vom SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste) am Donnerstag im Sozialausschuss.