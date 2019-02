Von Jürgen Vahle

Im ersten Heimspiel des Fußball-Zweitligisten nach dem Tod des langjährigen Präsidenten, Machers und Mäzens am 15. Januar verabschiedeten sich tausende SCP-Fans auf ihre ganz eigene Art und Weise von ihm. Nicht nur die Spieler trugen während der Partie einen Trauerflor – auch die Fans zeigten in einer in den vergangenen Tagen erarbeiteten Choreografie, wie sie sich fühlen.

Auf den Sitzplätzen des Stadions befanden sich schwarze Folientafeln, für die Stehplätze wurden diese am Eingang verteilt. Beim Einlaufen der Mannschaft hielten tausende Fan-Hände die Tafeln als Zeichen ihrer Trauer, aber auch ihres Dankes in die Höhe – ein bewegender Moment.

»Ohne Wilfried Finkes Arbeit und Vision hätten wir wohl niemals so viele Erfolge mit unserem SCP erlebt und der Verein wäre schon längst von der großen Fußballbühne verschwunden«, hieß es auf einem Handzettel, den die Fans ebenfalls vor Beginn des Spiels verteilt hatten. Zudem wurde vor der Südtribüne, die den eingefleischen SCP-Anhängern vorbehalten ist und ohnehin schon Finke-Fantribühne heißt, ein großes Banner ausgerollt. Darauf war das stilisierte Portrait des einstigen Möbel-Multis überlebensgroß zu sehen.

Der langjährige SCP-Präsident und Wegbereiter Wilfried Finke war am 15. Januar nach langer Kankheit im Kreise seiner Familie gestorben. Er wurde im engsten Familienkreis beigesetzt, eine offizielle Trauerfeier für die Fans hatte es nicht gegeben. Die nutzen nun das Heimspiel, um Danke zu sagen. »Ohne dich würde heute niemand hier stehen – Ruhe in Frieden, Wilfried« war in großen Lettern am Fuß der Fantribüne zu lesen.