Essen/Bielefeld/Paderborn (dpa). In Nordrhein-Westfalen bringt das Wetter am Wochenende mildere Temperaturen und eine längere Schneepause. Zwar kommt es am Samstag im Münsterland und in Ostwestfalen noch zu Schnee oder Schneeregen, von Sonntag an fällt dann aber kaum noch eine Flocke vom Himmel, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) prognostizierte.