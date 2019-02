Die Feuerwehr war mit insgesamt mit zwei Drehleitern am Einsatzort. Foto: Feuerwehr Paderborn

Paderborn (WB). Feuerwehreinsatz am Güldenpfennigweg: Aus noch ungeklärter Ursache kam es dort am Samstagabend in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand. Zwei Menschen wurden verletzt.