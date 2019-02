Paderborn (WB). Bürgermeister Michael Dreier hat jetzt Familie Kwiring im Rathaus empfangen, die das erste Grundstück im neuen Wohnviertel Springbach Höfe gekauft hat. Inessa und Alexei Kwiring, die mit ihrer Tochter Lilly derzeit in Mastbruch wohnen, haben eines der 86 Grundstücke erworben, die in einem ersten Vergabeverfahren in den nächsten Monaten nach der Interessentenliste vergeben werden.