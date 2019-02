Von Michael Welling

Paderborn (WB). „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ hieß es am Donnerstag in der mit 900 Besuchern ausverkauften Paderhalle. Gekommen waren sie für den gebürtigen Soester und Wahl-Kölner Johann König.

Als erstes inspiziert der bekannte Comedian die Innenarchitektur des Auftrittsorts: »Holzvertäfelt, säulengestützt und blaugestühlt«, so sein Eindruck von der Halle, die er bei seinem letzten Auftritt noch als »altrosa gepolsterte Klappstuhlarena« bezeichnete. Zwei Stunden lang sorgt der stammelnde Wirrkopf und Meister der bedeutungslosen Pause für unterhaltsame Langeweile.

Da wird aus dem »Statistischen Bundesamt« schon mal das »Buddhistische Standesamt«. »Kennt ihr das, wenn man von dem eigenen Gerede total müde wird?«, fragt Johann König das Publikum. »Mir ist oft langweilig, auch bei der Arbeit.« Die Pointe dabei ist, dass bei ihm nie ganz klar wird, ob er gerade wirklich keine Lust hat oder mal wieder kokettiert.

Foto von Prinz Charles zur Abschreckung

Doch vor allem beweist der Komiker eine erfrischende Selbstironie, die ihn von Pointe zu Pointe hangeln lässt. Es wird viel gelacht an diesem Abend. Über Helikoptereltern, deren Kinder – anstatt sitzenzubleiben – »in der dritten Klasse verweilen«, über einen griechischen Hund namens Rectus mit Männerphobie, den Sohn, der in Comicsprache redet und die fünfjährige Tochter, die keine Prinzessin mehr werden möchte, als sie ein Foto von Charles sieht.

Der Alltag mit all seiner Skurrilität ist das Lieblingsthema Johann Königs. In seiner Darstellung scheint er unter einer depressiven Melancholie zu leiden. So ist es nur verständlich, dass er Yoga macht, um seiner »inneren Gleichgültigkeit« zu folgen. Er haspelt sich durch sein Programm, um am Ende die Erkenntnis zu vermitteln »Alles hängt am Ende irgendwie miteinander zu tun«. Das Publikum liebt seine Wortklaubereien, beim Reden verschwurbelt er die Worte und Sätze so gründlich miteinander, dass er nicht immer seine typisch-lethargische Miene bewahren kann und über seine eigenen Witze grinsen muss.

Drei »Ressourcenvernichter« groß gezogen

Zur eigenen Familie hat König ein eher gestörtes Verhältnis. Er habe ein schlechtes Gewissen, weil er dem Planeten drei weitere »Ressourcenvernichter« hinzugefügt habe. Sind diese drei Kinder in den vergangenen zehn Jahren bei ihm eingezogen, ist es nun sein erklärtes Ziel, sie in den nächsten zehn Jahren wieder zum Auszug zu bewegen. Seine Frau schickt er derweil allein zur Paartherapie und verrät schließlich auch noch das Geheimnis einer langen Ehe: »Nicht trennen!«

Zwischendurch präsentiert König dann noch eine Hula-Hoop-Darbietung zum Musiktitel »I Like To Move It« und ein live gesungenes Lied. Zum Schluss gibt er seinem Publikum noch eine Frage mit auf den Weg. »Was grenzt an Dummheit?« Antwort: »Mexiko und Kanada.«