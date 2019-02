Paderborn (WB). In den vergangenen Tagen ist es im Kreis Paderborn wieder zu Serien betrügerischer Anrufe vorwiegend in Seniorenhaushalten gekommen. Die Täterinnen und Täter gaben sich als Verwandte oder Polizeibeamte aus.

Am Dienstag gab es vorwiegend Anrufe in Paderborn und Bad Lippspringe mit der Masche der »falschen Polizeibeamten«, die von Einbrecherbanden sprachen und sich nach Wertsachen im Haus und auf der Bank erkundigten.

Mittwochs meldeten sich Betroffene aus Paderborn, die ebenfalls Anrufe angeblicher Polizisten erhalten hatten. Dazu kamen zwei Anrufe mit dem sogenannten Enkeltrick. Diesmal meldete sich die angebliche Enkelin, die dringend Geld für eine Immobilie benötigte. Die falsche Verwandte wollte fünfstellige Summen ergaunern.

Ähnliche Anrufe mit horrenden Geldforderungen gingen am Donnerstag in Paderborn und Altenbeken ein. Vier vermeintliche Opfer meldeten sich. Alle hatten den Betrugsversuch erkannt. Zudem nahm die Polizei in Paderborn, Borchen und Bad Wünnenberg sieben Anzeigen wegen Anrufen falscher Polizeibeamter auf.

Bislang ist keine vollendete Tat gemeldet worden. Wie Fälle aus der Vergangenheit zeigen, schaffen es Betrügerbanden immer wieder, Opfer am Telefon extrem unter Druck zu setzen und mit ihren Lügen zu überrumpeln, so dass es ihnen gelingt, Geld oder andere Wertsachen zu erbeuten.

Die Polizei rät: Geben sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Menschen heraus, beenden Sie solche Telefonate konsequent, indem sie den Hörer auflegen. Holen Sie sich in jedem Fall – egal was die Anrufer Ihnen erzählen oder raten – persönlichen Beistand oder Rat bei einer Person Ihres Vertrauens und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.