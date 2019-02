Statt gähnender leere wünscht der Vorstand der Stadtschulpflegschaft in Paderborn sich am 8. März viele interessierte Eltern beim Treffen in Elsen. Foto: dpa

»Leider haben wir in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang des elterlichen Engagements auf Mitglieder- und Vorstandsebene verzeichnen müssen, so dass der Vorstand derzeit kaum noch handlungsfähig ist«, schreibt er in einer Einladung zur Mitgliederversammlung. Die findet am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr in der Gesamtschule Elsen statt.

Die Stadtschulpfegschaft vertritt die Interessen der Elternschaft in verschiedenen Gremien. Ihre Vertreter nehmen unter anderem am Schulausschuss der Stadt, den Steuerkreisen Inklusion in Stadt und Kreis, an Sitzungen zur Verpflegung in Schulen, Gesprächsterminen von Parteien sowie Podiumsdiskussionen zu schulischen Themen teil, um die Belange der Eltern einzubringen.

Allerdings können mittlerweile die Gremien kaum noch besetzt werden, die Homepage nicht mehr gepflegt und die Themen, die die Eltern aller Schulformen bewegen, nicht mehr in die Öffentlichkeit transportiert werden. »Es wäre bedauerlich, dieses Sprachrohr und die Möglichkeit der Interessenvertretung in Paderborn dauerhaft zu verlieren«, hofft Losinzky auf rege Beteiligung.