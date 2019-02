Paderborn (WB). Die Paderborner Bevölkerung ist sportlich aktiv und gilt als äußerst gesundheitsbewusst. So sind 83 Prozent der Bürger regelmäßig aktiv. Allein 48.000 Mitglieder sind in den zahlreichen Paderborner Sportvereinen organisiert. Auch in diesem großen Freizeitsektor hält die digitale Entwicklung immer stärker Einzug. Eine Initiative aus Sportbegeisterten hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Herausforderung anzunehmen und die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen, um Sportaktivitäten und Gesundheitsförderung in Paderborn zu verbessern.