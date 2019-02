Paderborn (WB). Das war ein besonderer Tag in der Paderborner Kindertagesstätte Wiesengrund: Unter dem Motto »Unsere Welt in Bewegung« feierten die Kita-Kinder mit Eltern, Erziehern und Gästen das Zertifikat »Bewegungskindergarten« des Landessportbundes NRW.

Bewegung hat schon immer einen großen Stellenwert im Alltag der Kita eingenommen. So war es für die Erzieher und Erzieherinnen nur selbstverständlich, als sie sich vor einem Jahr auf den Weg gemacht haben, um das Gütesiegel für die Kita als anerkannter Bewegungskindergarten zu bekommen. Mit der dazugehörigen Ausbildung »Bewegungsförderung in Verein und Kita« haben sich die Erzieher gemeinsam in 60 Lerneinheiten mit der Unterstützung des Kreissportbundes und des Jugendamtes der Stadt weiterqualifiziert.

Viele Eltern und Gäste waren bei der feierlichen Übergabe des Zertifikats dabei. Die Kindergartenkinder hießen alle mit einem Begrüßungslied willkommen. Hierbei wurde es auf den Punkt gebracht: »Bewegung ist gesund und macht schlau, das wissen die Kinder ganz genau«.

Bürgermeister überrascht mit Gedicht

Martin Pantke, zweiter stellvertretender Bürgermeister, verblüffte die Anwesenden statt einer Rede mit einem sehr passenden und persönlichen auf die Kita bezogenen Grußgedicht. Sabine Lück, Leiterin der Einrichtung, konnte dann von Diethelm Krause, Präsident des Kreissportbundes Paderborn, das Gütesiegel und die Plakette des Landessportbundes in Empfang nehmen.

Erforderlich für die Zertifizierung ist unter anderem eine Kooperation mit einem Sportverein, die bereits seit längerer Zeit mit dem TV 1875 Paderborn besteht. Vizepräsidentin Elisabeth Tegetmeyer durfte sich freuen, da der Verein inzwischen schon das dritte Zertifikat als kinderfreundlicher Sportverein erhielt.

Judo gehört dank Sabrina Bobbert, Kooperationsbeauftragte der Kita und selbst aktive Judoka, seit vielen Jahren zum festen Angebot der Kita. Darüber hinaus gewann die Kita Wiesengrund neben dem TV 1875 Paderborn einen weiteren Kooperationspartner: Gemeinsam mit dem Paderborner Schwimmverein ist geplant, für die Kinder eine Wassergewöhnung anzubieten.