Paderborn (WB). In der Geburtshilfeabteilung an der Frauen- und Kinderklinik St. Louise in Paderborn gab es eine außergewöhnliche Geburt: Die Drillinge Rafael, Jakob und Suryana Emma kamen vor wenigen Tagen auf natürlichem Weg zur Welt – ohne Kaiserschnitt. Eine natürliche Drillingsgeburt ist deutschlandweit ausgesprochen selten.