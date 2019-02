Wewer (WB). In Wewer hat es am Samstag bei einem Verkehrsunfall zwei Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei war eine 37-jährige Ford-Fahrerin um 8.50 Uhr auf der Straße Wasserburg unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung Alter Hellweg nach links in Fahrtrichtung Alfen abzubiegen.