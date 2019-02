Paderborn (WB). Bei einem Verkehrsunfall hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Verletzte gegeben. Laut Polizei befuhr um 0.10 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem BMW den Fürstenweg in Fahrtrichtung Fischteiche und beabsichtigte an der Kreuzung Fürstenweg/Fürstenallee nach links in Richtung Fürstenallee abzubiegen.