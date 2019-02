»Es ist uns wichtig, Menschen, die aus welchem Grund auch immer in die Obdachlosigkeit geraten sind, in den kalten Wintertagen Hilfe zu geben«, so die beiden Klassensprecherinnen Vanessa Josephs und Lana Gentes. Organisiert wurde die diesjährige Aktion von der Kursleiterin Melanie Porsch.

Die von den Auszubildenden initiierte Aktion ist fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms zur Unterstützung des Sozialen Kaufhauses und der Kleiderkammer des Sozialdienstes Katholischer Männer. Dort wird ebenfalls obdachlosen Frauen Unterstützung angeboten, so Schulleiter Matthias Hansjürgens.