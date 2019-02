Probleme und Risiken sowie Sicherheit von Prothesen: Darum geht es beim Ärzteseminar in Paderborn im Audimax der Uni am Mittwoch, 20. Februar.

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Welches Risiko besteht bei Implantaten? Was hat es mit dem »Plastikschrott im Körper« auf sich? Mit diesen Fragen befasst sich am Mittwoch, 20. Februar, von 16.30 Uhr an ein großes Arzt-Patienten-Seminar. Veranstalter ist der Kreisärzteverein Paderborn mit dem Vorsitzenden Dr. Gernot Scheibl, der die Moderation übernimmt. Einlass in den Audimax der Universität Paderborn ist von 16 Uhr an.