Die neue Rampe auf dem Recyclinghof An der Talle hat der zuständige Betriebsausschuss am Mittwoch besichtigt. Dr. Dietmar Regener (rechts) und Reinhard Nolte (3. von rechts) informierten die Politiker mit Ausschussvorsitzender Ulrike Heinemann (rechts) Foto: Maike Stahl

Von Maike Stahl

Paderborn (WB). Seit gut vier Wochen ist die neue Anlieferplattform auf dem ASP-Recyclinghof Talle in Betrieb. Doch noch läuft nicht alles so, wie es soll, da dort bis Juni weiterhin gebaut wird. Das stellte Betriebsleiter Reinhard Nolte am Mittwoch klar, als der zuständige Betriebsausschuss die Anlage besichtigte.