In diesem Jahr soll es in Paderborn an Libori wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Foto: Jörn Hannemann

Beantragt werden insgesamt sieben verkaufsoffene Sonntage, davon vier in der Innenstadt sowie je einen am Frankfurter Weg, in Elsen und in Schloß Neuhaus. Wie berichtet, waren die verkaufsoffenen Sonntage 2018 wegen der Klagedrohung von Verdi ausgefallen.

Die Geltungsbereiche des jeweiligen Sonntagsverkaufs sollen sich fortan nur noch auf das jeweilige Umfeld beschränken. Konkret heißt das: Zum Frühlingsfest Anfang Mai, am zweiten Libori-Sonntag im Juli, am zweiten Sonntag von Herbstlibori sowie am ersten Adventssonntag sollen nur noch Geschäfte öffnen dürfen, die sich im »Inneren Ring« befinden – begrenzt durch Friedrichstraße, Paderwall, Heierswall, Gierswall, Busdorfwall, Liboriberg, Le-Mans-Wall und Westerntor. Südring und Frankfurter Weg wären ausgeschlossen. Beim Frankfurter Weg-Fest am 1. Sonntag im April dürften nur Läden im direkten Umfeld dieser Einkaufsstraße öffnen.

Während IHK, Handelsverband NRW und Handwerkskammer keine Bedenken gegen die Pläne der Stadt haben, regt sich weiterhin Widerstand bei Verdi. Die Gewerkschaft verweist auf die Resolution des Fachbereichs Handel in OWL. Dort heißt es: »Ladenöffnungen an Sonntagen lehnen wir grundsätzlich ab.«