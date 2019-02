Paderborn (WV). Mit Hilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer Computerbetrügerin. Die auf dem Foto abgebildete Frau hat Ende November 2018 an einem Geldautomaten in einem großen Paderborner Verbrauchermarkt am Südring zweimal illegal Geld vom Konto einer alten Dame abgehoben.