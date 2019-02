Paderborn (WB). Im Rahmen der »110 Karat«-Tour kommen die Amigos, das erfolgreichste deutschsprachige Schlagerduo, am Sonntag, 17. März, in die Paderhalle. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, Einlass ist um 15 Uhr.

Die Amigos wurden 1970 von den Brüdern Bernd und Karl-Heinz Ulrich in Villingen ins Leben gerufen. Nachdem sie 2009 und 2010 die »Krone der Volksmusik« erhalten hatten, feierten die beiden 2011 mit der Verleihung des »Echos« in der Kategorie Volkstümliche Musik ihren bis dato größten Erfolg. »Wir machen Musik aus Leidenschaft«, betonen die Amigos. Karten ab 39,50 Euro gibt es in den Geschäftsstellen des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES.