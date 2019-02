Von Franz-Josef Herber

Närrische Paderstadt: So schön war der Gala-Abend der Heimatbühne Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Linnemann bekam den Orden am Freitagabend von Heimatbühnen-Vorsitzendem Peter Naunheim und Ordensmeister Elmar Kloke. Die Laudatio hielt die Vize-Präsidentin der Universität Paderborn, Simone Probst, Linnemanns Vorgängerin im Narrenamt. Eingebettet war die Ordensverleihung in einen bunten Galaabend in der Paderhalle mit Musik, Tanz und Büttenreden.

Drei Tage bestimmt die Heimatbühne das karnevalistische Geschehen in Paderborn. Am heutigen Samstag folgt die Partynacht und am Sonntag die Kinderparty.