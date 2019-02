Die Polizei hat in Paderborn zwei Leichen entdeckt. Zuvor fielen Schüsse. Foto: Ingo Schmitz

Von Ingo Schmitz

Paderborn (WB). Ein 90-jähriger Paderborner und eine 63-jährige Frau sind am Samstagabend in der Straße Kaukenberg in Paderborn tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden beide durch Schüsse getötet. Die Tatwaffe wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei geht offenbar davon aus, dass der Mann zunächst die Frau und dann sich selbst umgebracht hat.