Von Dietmar Kemper

Hotel in Polen immer wieder besucht

»Verlassene Orte« heißt auch die Fotoausstellung, die Brenner gemeinsam mit Dagmar Venus an diesem Wochenende im »Zwischenstand« auf dem Königsplatz zeigt. Zu sehen sind die etwa 40 Fotografien am Samstag von 12 bis 17 und am Sonntag von 15 bis 17 Uhr. »Die morbide Schönheit zieht mich an«, erläuterte Brenner am Mittwoch. Seit fünf Jahren fotografiert er regelmäßig in dem polnischen Hotel und fragt sich zum Beispiel, wer in den Holzbetten geschlafen hat und wer diese Frau ist, für die jemand »Ich liebe Magda« an die Wand gekritzelt hat. In dem Hotel versucht er die Geschichten zu sehen, die sich dort abgespielt haben. »Ich gehe da mit einem Schauer rein«, räumte der Künstler ein. 2010 sei das Hotel, so wie es war, verlassen worden.

Nicht nur Tschernobyl und Fukushima

Auch Dagmar Venus suchte verlassene Orte und fand sie zum Beispiel in Griechenland und Kroatien, aber auch in Paderborn. Konkret hielt sie die heruntergekommenen Räume an der Westernstraße in Bildern fest, die inzwischen der städtische Kunstverein für seine Ausstellungen nutzt und die sich inzwischen wieder sehen lassen können. Außerdem richtete Venus das Objektiv auf den Baum mit verlorenen und verlassenen Schnullern im Haxtergrund. Die Fotografien von ihr und Wolfgang Brenner zeigen, dass es jenseits der weltberühmten »lost places« wie Tschernobyl und Fukushima weitere gibt, deren Entdeckung sich lohnt.

Der »Zwischenstand« ist dagegen kein verlassener Ort – im Gegenteil. Der Verein Cheezze richtete dort seit März acht Ausstellungen mit allen Spielarten der Fotografie aus. In den zwei Monaten seien etwa 500 Besucher gekommen, bilanzierte der stellvertretende Vorsitzende Tobias Vorwerk: »Teilweise war es so voll, dass man die Tür nicht mehr aufbekam.« Viele Besucher seien immer wieder gekommen.

Preis für junge Fotografen

Der Verein möchte Paderborn als Standort für hochwertige Fotografieausstellungen etablieren. Dazu soll auch ein neuer Preis beitragen. »Young Cheezze Award für Fotografie« soll der heißen, international ausgelobt und in den Fachzeitschriften angekündigt werden. »Unser Ziel ist es, jungen Fotografen ein Forum zu geben und sie beim Start zu unterstützen«, erläuterte Vorwerk.

Für den internationalen Wettbewerb in Paderborn vom 27. bis 29. September 2019 können sich Fotografinnen und Fotografen bewerben, die maximal 35 Jahre alt sind. Eine fünfköpfige Jury werde zehn Personen nominieren, die an dem Herbstwochenende an verschiedenen Orten in Paderborn, wie dem Raum für Kunst, ihre Fotografien ausstellen können.

Sieger erhält eine Einzelausstellung

Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt eine Einzelausstellung im nächsten Jahr in Paderborn und darf sich außerdem beim Fotofestival »f2« in Dortmund präsentieren. Ein Geldpreis kommt noch hinzu. Der oder die Zweitplatzierte darf ebenfalls in Paderborn ausstellen und erhält Geld. Wer Dritter wird, muss sich mit Geld zufriedengeben.

Das Wettbewerbswochenende Ende September wird von dem Paderborner Fotografen Dieter Schonlau im Westfalenkolleg eröffnet, der durch seine beeindruckenden Multimediavorträge über den tropischen Regenwald berkannt wurde. Weil der Preis und das Drumherum kosten, sucht der Verein Sponsoren.