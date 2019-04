Paderborn (WB/ecke). Zu den erfolgreichsten Produktionen der Spielzeit am Paderborner Theater gehört das Musical »Little Voice«. Es steht nun letztmals am Sonntag, 5. Mai (18 Uhr), auf dem Spielplan.

Das musikalische Schauspiel des britischen Autors Jim Cartwright avancierte nach der Premiere Anfang Dezember schnell zum Erfolgsstück im Großen Haus. »Das Stück läuft super«, bestätigt Theatersprecherin Karolin Dieckhoff. Die Musikproduktionen des Theaters seien stets besondere Besuchermagneten.

An die Rekordzahlen des Musicals »The Blues Brothers« vor zwei Jahren, das mehr als 10.000 Theaterfreunde erlebt haben, reichen die Kartenverkäufe von »Little Voice« allerdings nicht heran. »Der Erfolg der ‘Blues Brothers’ wird so leicht nicht mehr zu toppen sein«, weiß Karolin Dieckhoff. Als Zugnummer einer jeden Saison solle eine Musikproduktion auf jeden Fall aber beibehalten werden.

Laura hört die Schallplatten ihres Vaters

Die nächste Spielzeit wird sogar erstmals mit einem Musical eröffnet. Am 31. August startet das Ensemble mit »Black Rider« in die neue Saison. »Auch da erwarten wird großen Zuspruch«, sagt die Öffentlichkeitsmitarbeiterin des Theaters, »zumal es sich um einen bekannten Stoff handelt.« Schon vor den fünfwöchigen Theaterferien, die am 7. Juli beginnen, nimmt Regisseur Ingmar Otto, der in Paderborn unter anderem schon die Erfolgsproduktionen »Der kleine Horrorladen« und »Jedermann« inszeniert hat, dafür die Proben auf.

Die Hauptperson des jetzt auslaufenden Musicals »Little Voice« ist das Mädchen Laura, die seit dem Tod ihres Vaters so verschüchtert ist, dass sie – wenn überhaupt – nur ganz leise spricht. Am liebsten sitzt sie ohnehin allein in ihrem Zimmer und hört die Schallplatten an, die ihr der Vater hinterlassen hat. Der war ein großer Fan von Judy Garland, Shirley Bassey, Marlene Dietrich und Marilyn Monroe. Und nach Jahren des Zuhörens kann Laura all diese berühmten Sängerinnen richtig gut imitieren.

Der neue Lover ihrer Mutter, der selbst ernannte Talent-Scout Ray Say, wittert die große Chance, mit diesem verschüchterten Mädchen ganz groß rauszukommen. Er überredet Laura, in einem Nachtclub aufzutreten.