Vermutlich war der Regen daran schuld, dass der Marktplatz am Freitag nicht so gut gefüllt war. Die Forderungen nach mehr Klimaschutz waren dennoch unübersehbar. Foto: Dietmar Kemper

Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). Der Regen war gut für die trockenen Böden, aber schlecht für die Demo. Am Freitag kamen »nur« 250 Schülerinnen und Schüler zur »Fridays for Future«-Kundgebung auf dem Marktplatz.

Für Laetitia Wendt vom Organisationsteam sind Zahlen aber nicht entscheidend: »Es geht nicht um die Menge, sondern darum, regelmäßig ein Zeichen zu setzen.« Die jungen Menschen hoffen auch auf ein Signal bei der Europawahl am 26. Mai.

Aus der Europa- soll eine Klimawahl werden

Dann sollten die Wahlberechtigten den Parteien ihre Stimme geben, die sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen, hieß es am Freitag. Entscheidungen des Europaparlaments hätten großen Einfluss auf den Klimaschutz. Um die Erwachsenen aufzurufen, zu den Wahlurnen zu gehen, wird es am 24. Mai in Paderborn eine weitere »Fridays for Future«-Kundgebung geben. »Lasst uns aus der Europa- eine Klimawahl machen«, sagte Julian Rüther vom Westfalenkolleg in seiner Rede.

»Mehr Bäume pflanzen, Bienen schützen, die Meere säubern«

Bekanntlich sind die Schülerinnen und Schüler und ihre studentischen Mitstreiter auf Politiker schlecht zu sprechen. Sie werfen ihnen vor, zu wenig gegen den Klimawandel zu unternehmen und damit die Zukunft der nächsten Generation zu verspielen. »Klimapolitik – erbärmlicher als mein Mathe-Abi« stand auf einem Plakat, und ein anderes enthielt eine To-do-Liste für die Politiker: »Mehr Bäume pflanzen, Bienen schützen, die Meere säubern.«

Konkret fordert die Jugendprotestbewegung beispielsweise, dass die Förderung fossiler Energien noch in diesem Jahr ausläuft, der Ausstieg aus der Kohle schon bis 2030 statt 2038 umgesetzt wird und dass spätestens 2035 die erneuerbaren Energien 100 Prozent des Strombedarfs liefern. Julian Rüther mahnte zusätzliche Investitionen in die Deutsche Bahn an, damit mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden könne.

Christian Lindner stößt auf Widerspruch

Ein Politiker, der die jungen Aktivisten nervt, ist FDP-Chef Christian Lindner. Der hatte zuerst angemahnt, Klimaschutz den »Profis« zu überlassen, und zuletzt eine nüchternere Debatte gefordert. »Im Sommer 2015 gab es die Kampagne ›Refugees welcome‹ (Flüchtlinge willkommen) und eine sehr emotional geführte Debatte über die richtige Flüchtlingspolitik. Das sollten wir in der Klimapolitik nicht wiederholen«, hatte Lindner bei einem vom »Kölner Stadtanzeiger« und der »Rheinischen Post« organisierten Treffen mit Schülern gesagt. Heute sehe man in der Flüchtlingsdebatte vieles mit anderen Augen: »Ich wage die Vorhersage, dass die Diskussion über den Klimaschutz in drei Jahren ganz anders geführt wird, falls 400.000 Leute aus der Automobilindustrie entlassen werden müssen.«

Katharina Müller (Gesamtschule Elsen) widersprach Lindner am Freitag in Paderborn: »Es geht um unsere Existenz und Zukunft. Da muss man die Debatte emotional führen.« Darüber hinaus lägen den Emotionen Fakten zugrunde. Müller: »Wir sind die Stimme der Wissenschaft.« Hanna Phillips (Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg) ergänzte: »Man muss nicht Politiker sein, um etwas zu verändern.«

Laetitia Wendt vom Gymnasium Theodorianum in Paderborn verliert langsam die Geduld mit den Politikern und erinnerte an die Galionsfigur der Bewegung, die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg: »Sie streikt seit 36 Wochen. Passiert ist noch nichts.« Und so gehen sie auch in Paderborn weiter auf die Straße.