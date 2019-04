Ansgar Frerich am Eingang des Kinosaals, im Hintergrund ist auf der Leinwand einer der Jungen zu sehen, der in Syrien von seinem Umfeld für den Krieg gedrillt wird. Foto: Dietmar Kemper

Von Dietmar Kemper

Jetzt wurde der Streifen im Pollux-Kino gezeigt, und anschließend diskutierte Frerich in seiner Heimatstadt mit dem Publikum über die Radikalisierung von Kindern im Islam, über die weitere Verwertung des Films und über ein mögliches Nachfolgeprojekt. Wie bereits berichtet, begleitete der syrische Filmemacher Talal Derki in »Von Vätern und Söhnen« zwei Jahre lang mit einem Kameramann eine Familie in Syrien, die für die radikale Al-Nusra-Miliz kämpft und damit gegen die Feinde des »wahren Glaubens« wie Machthaber Assad, die Russen und auch der »Islamische Staat«.

Ein Leben zwischen rostenden Panzern

Derki, der sich als Kriegsfotograf ausgab, konzentrierte sich auf den Vater und dessen vier Söhne Ayman, Omar, Osama und Khatab. Sie leben in der Provinz Idlib. Dort sieht es nach Jahren des Bürgerkriegs so aus, wie man sich die Apokalypse vorstellt. Häuser, Fabriken und Brücken sind zerstört, Minen lauern unter der Erde, zerschossene Panzer verrosten am Straßenrand, Rauchsäulen zeugen von Raketen- und Granateinschlägen. Dazu kommt die sengende Hitze. In der staubtrockenen, lebensfeindlichen Steinwüste wachsen die Jungs auf – Mädchen zählen nicht.

»Am Tag des Angriffs bat ich Allah, mir einen Sohn zu schenken«, sagt der fanatische Vater. Mit dem »Tag des Angriffs« meint er die Anschläge auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001. Inzwischen hat der bärtige Mann, der ständig das Wort »Allah« im Munde führt und gleichzeitig fortwährend dazu aufruft, die »Feinde« zu töten, vier Söhne.

Kämpferische Verse

Die werden von ihm indoktriniert, mit kämpferischen Versen (»Oh meine Seele, fürchte den Tod nicht«) gefüttert. Noch Kinder, werden sie von der Miliz im Ausbildungscamp in Kampfanzüge gesteckt. Häuserwände hochklettern und durch brennende Reifen springen stehen statt Mathematik auf dem Stundenplan. Die Jungen müssen sich mit dem Rücken auf den Boden legen, und die Ausbilder schießen mit scharfer Munition knapp neben ihre Köpfe und Beine in die Erde. Zu furchtlosen Gotteskriegern sollen sie werden, aber abends kuscheln sich die Brüder angsterfüllt aneinander.

»Wir porträtieren den Istzustand einer radikalisierten Gesellschaft«, sagte Frerich nach der Vorstellung des gut 100-minütigen Films, der bei so manchem Beklemmung ausgelöst haben dürfte. Das Ziel der Radikalen bestehe darin, dafür zu sorgen, dass die junge Generation mit einem geschlossenen Weltbild aufwächst.

Filmemachter wagte kaum zu schlafen

Der Film, der für den Oscar nominiert war, habe Talal Derki alles abverlangt. »Wenn er zurück in Deutschland war, brauchte er zwei, drei Wochen, um wieder Mensch zu werden«, erzählte Frerich. Er ist mit dem Syrer befreundet und tauchte während der Arbeiten an der Dokumentation in dessen Leben ein. In dem Haus des Al-Nusra-Kämpfers habe Talal Derki kaum zu schlafen gewagt, aus Angst, dabei zu reden und sich zu verplappern. Der Filmemacher reiste sechs Mal für jeweils zwei Monate in seine Heimat. »Nach dem letzten Dreh hat er gesagt: ›Ich gehe nie wieder nach Syrien zurück!‹«, berichtete Frerich.

Der Film »Von Vätern und Söhnen« ist bereits auf 150 Festivals gezeigt worden und in 20 Ländern in die Kinos gekommen. In eineinhalb Jahren werde er im Fernsehen auf Arte zu sehen sein, kündigte Frerich, der mit zwei Geschäftspartnern das Produktionsstudio »Basis Berlin« betreibt, an.

Parallelen zur Nazi-Zeit

Er hofft, dass der Film als Teil der politischen Bildung in Schulen eingesetzt wird. Die darin gezeigte Methode der Radikalisierung lasse »Rückschlüsse darauf zu, was vor 80 Jahren bei uns passiert ist«. Damals wurden in Deutschland Jungen zu Nazis geschmiedet. Sie sollten für den vergötterten »Führer« kämpfen.

Für »Von Vätern und Söhnen« kamen fast 200 Stunden Material zusammen. Zuvor hatte Derki die Doku »Homs – ein zerstörter Traum« über den gemäßigten Widerstand gegen Syriens Diktator Assad gedreht. Eine dritte werde folgen, kündigte Frerich an. Möglicherweise blicke Derki darin als Flüchtling auf Deutschland.