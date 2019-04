In Paderborn demonstrieren 250 Schüler auf dem Marktplatz. Foto: Dietmar Kemper

Paderborn/Bielefeld (WB). Obwohl noch Ferien sind, kamen am Freitag in Paderborn 250 Schüler zur »Fridays for Future«-Kundgebung auf den Paderborner Marktplatz. Für Laetitia Wendt vom Organisationsteam sind Zahlen aber nicht entscheidend: »Es geht nicht um die Menge, sondern darum, regelmäßig ein Zeichen zu setzen.«

Die jungen Menschen hoffen auch auf ein Signal bei der Europawahl am 26. Mai. Dann sollten die Wahlberechtigten den Parteien ihre Stimme geben, die sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen, hieß es am Freitag.

In Bielefeld demonstrierten 150 Schüler vor dem Rathaus. Anschließend zog eine Gruppe von 20 Aktivisten zum Jahnplatz, wo die Schüler Gelegenheit bekamen, um mit den CDU-Politikern Elmar Brok und Ralph Brinkhaus zu diskutieren.

In Bonn protestierten nach Polizeiangaben rund 500 Menschen gegen den Agrarchemie-Konzern Bayer. Die Schüler und Studenten zogen vor das World Conference Center, wo zeitgleich die Hauptversammlung des Unternehmens stattfand. Die Proteste seien friedlich verlaufen.

In Münster machten laut Polizei rund 1000 Demonstranten ihrem Unmut Luft. Der Veranstalter zählte etwa 2500 Teilnehmer. In Düsseldorf versammelten sich etwa 400 Aktivisten zu einer Kundgebung unter dem Motto »Die Klimakrise macht keine Ferien!«. Auch in Köln, Aachen, Mönchengladbach und Dortmund gab es Veranstaltungen.

Wegen der Osterferien kamen zuletzt weniger Schüler und Studenten zu den Protesten. Am Karfreitag hatten sich etwa 2000 Menschen beteiligt. Auch für den kommenden Freitag plant die Bewegung in NRW eine zentrale Demonstration in Essen. Anlass ist die Hauptversammlung des Energiekonzerns RWE.