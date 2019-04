Von Michael Welling

Paderborn (WB). Albert Hammond hat in der Region ein treues Publikum, obwohl er vielen eigentlich nur als Interpret von »It never rains in Southern California« ein Begriff ist. Am Freitagabend gastierte er mal wieder in der mit rund 500 Besuchern gut gefüllten, aber nicht ausverkauften Paderhalle, um sein prall gefülltes »Songbook« zu öffnen, das eher eine »Hitbox« ist.

Wer ihn bisher noch nicht weiter kennt, reibt sich verwundert Augen und Ohren: All diese Welthits sind von ihm? Dabei hat Hammond die Musikszene in den späten 60er und 70er Jahren durch eigene Songs und Kompositionen mitbestimmt und ist nach wie vor als Interpret und Produzent tätig.

Ein breites Lächeln im Gesicht

Knallenge Jeans und eine ebensolche Jacke überm schwarzen T-Shirt, ein wehendes weißes Tuch an der Akustik-Gitarre und stets ein breites Lächeln im Gesicht: Schmächtig und wie ein Botschafter ewiger Jugend steht er da auf der Bühne. Fast 400 Millionen Tonträger hat er bis heute verkauft; stolze 74 Jahre ist er inzwischen alt, aber immer noch hüpft und tänzelt er über die Bühne wie ein junger Spund. Begleitet von einer klassischen vierköpfigen Band (Gitarren, Drums, Bass, Keyboards) spult er ein routiniertes Zwei-Stunden-Programm ab, ohne sich und seinem Publikum eine Pause zu gönnen.

»Everything I want to do« und »Down by the river« eröffnen den Reigen der rund 30 Songs. Der Sound in der Halle ist perfekt ausgesteuert, nur manchmal überdreht die Musik und er hat es schwer, dagegen anzusingen. Die Lichteffekte sind dezent, ein paar rotierende Spots und ein bisschen Bühnennebel: völlig ausreichend.

Songs für Tina Turner und Whitney Houston geschrieben

Schlag auf Schlag folgen Ohrwürmer wie »Little Arrows«, »Peacemaker«, »Freedom come Freedom go«. Dann Songs die er für andere geschrieben hat: »To all the girls I’ve loved before« für Julio Iglesias, »When I need You« für Leo Sayer, »I don’t wanna loose you« für Tina Turner oder »One Moment in time« für Whitney Houston. Viele seiner Lieder wurden gleich mehrmals gecovert und platzierten sich mehrfach in den Charts wie »Don’t turn around«, ein Erfolg 1986 für Tina Turner, 1992 für Neil Diamond und 1994 für die schwedische Formation Ace of Bace.

Liebeslied für das Publikum

Vorm halbstündigen Zugabenteil heißt es Jacke aus und ab ins Publikum, während er Hände schüttelnd durch die Paderhalle wirbelt, singt er seinem Publikum ein Liebeslied. Dann zum Finale die Zugaben nach den Zugaben, »The free Electric Band« und natürlich »It never rains in Southern California«.

In der Paderhalle hält es zu diesem Zeitpunkt schon längst keinen mehr auf dem Sitz, ein letztes Lied gibt es noch »The Air that I breathe«, dann verlässt nach einem tollen Konzert mit Albert Hammond ein ungemein sympathischer Künstler ohne Starallüren umjubelt die Bühne.