Paderborn (WB). Sofas, Autoreifen, Fernseher, Schuhe: Alles Mögliche wird in Gewässern »entsorgt«. Aber das, worauf ein Mitglied des Angelvereins am Habichtsee in Paderborn-Schloß Neuhaus am Sonntag stieß, ist nun wirklich nicht alltäglich. Am Ende kam ein Quad zum Vorschein, eines der vierrädrigen Mixturen aus Autos und Motorrädern. Quads werden in der Regel für Fahrten durchs Gelände genutzt und per Fuß geschaltet.