Von Manfred Stienecke

Die Atmosphäre in dem Fachwerkgebäude an der Krämerstraße erinnere ihn an das Eggemuseum, begrüßte Veranstalter Carsten Hormes die Besucher in der restlos ausverkauften Deele – ganz überwiegend offensichtlich Verwandte und Bekannte des aus Altenbeken stammenden Künstlers. »Wir hatten dort viele noch unbekannte Künstler, die anschließend durch die Decke gingen. Das wünschen wir ihm auch.«

Das Zeug dazu hat der 29-jährige Wahl-Kölner ganz sicher. Als ausgebildeter Musicaldarsteller mit vorzüglicher Tenorstimme bringt er handwerklich alles mit, was einen musikalischen Kabarettabend zum Erfolg führen kann. Sein Aufwärmprogramm, für das er zu Beginn direkt ins Publikum steigt, wirkt noch ein wenig unbeholfen und bemüht. Immerhin gelingt es ihm mit seiner Charme-Offensive, der Besucherin Ulrike sogar noch ihren Familiennamen zu entlocken. So muss »Frau Otto« damit zurecht kommen, in den nächsten zwei Stunden immer wieder als Running- oder besser Sitting-Gag herhalten zu müssen.

Szenen aus dem Leben – satirisch überspitzt

Den roten Faden für sein Debütprogramm knüpft Pascal Höwing an seinem persönlichen wie beruflichen Werdegang. In satirisch überspitzten Szenen erzählt er von der Ausbildung an der Münchner Schauspielschule und seinen ersten Engagements als Musicaldarsteller in Produktionen wie »Ein Käfig voller Narren«, dem Lindenberg-Musical »Hinterm Horizont« (»mein Favorit«) und »Tanz der Vampire«.

Mit seiner Homosexualität geht er dabei überraschend offensiv um. Nachdem sein Ex-Freund und dessen adipöse Mutter von ihm kräftig abgewatscht worden sind, berichtet Höwing, wie er seinen neuen Partner im Fitness-Studio kennen gelernt habe. »Der wollte unbedingt meine pinkfarbenen Hanteln haben.«

Leider wird das Programm im Verlauf des Abends flacher und zunehmend schlüpfrig. Höwing mutet seinem Publikum nicht nur den Aufenthalt in der verschwitzten Herren-Umkleidekabine zu, er nimmt es auch mit auf die Flughafen-Toilette, wo er sich in abstrusen Verrenkungen darum bemüht, keimfrei zu bleiben.

Talent als Schauspieler und Sänger

Zum Glück besinnt sich der einstige Schüler des Bad Driburger Missionshauses St. Xaver zwischendurch immer wieder seiner eigentlichen Begabung: dem Singen. Mit angenehmer, variabler Stimme interpretiert er alles vom Volkslied über den Schlager und die Swingballade bis zum sakralen »Ave Maria«, kongenial begleitet von seinem Pianisten Torben Beerboom. Der muss sich im Hintergrund bewähren und wird von Höwing bei seinem bravourös gesungenen Solo »Griechischer Wein« durch unnötige Zwischenrufe um die verdiente Aufmerksamkeit gebracht.

Dem Publikum schien es gefallen zu haben. Für sein nächstes Bühnenprogramm sollte sich Höwing aber doch nach einem versierten Texter umschauen.