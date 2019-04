Jeder Künstler ist mit einer Postkarte in der »Artbox« vertreten.

Paderborn (WB). Künstlerwerkstätten aus dem Kreis Paderborn laden für das erste Juni-Wochenende wieder zu den »Offenen Ateliers« ein. Besucher haben am Samstag, 1. Juni (15 bis 19 Uhr), und am Sonntag, 2. Juni (11 bis 19 Uhr), Gelegenheit, Künstlern über die Schulter zu schauen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Seit nunmehr 18 Jahren organisiert der Paderborner Kunstverein die Begegnung zwischen Künstlern und Konsumenten. Schon jetzt können sich interessierte Kunstfreunde darüber informieren, welche Ateliers sich beteiligen und was es dort zu sehen gibt. An diversen Stellen in Paderborn ist eine »Artbox« erhältlich, die mit Kunstpostkarten der jeweiligen Ateliers gefüllt ist. Die Karten enthalten alle Informationen über die Künstler mit Adressen und Lageplan.

Gefördert werden die »Offenen Ateliers« durch die Sparkasse Paderborn-Detmold und die Stadt Paderborn. Erneut gibt es in Kooperation mit dem Kunstverein Paderborn vom 18. Mai bis zum 2. Juni eine Begleitausstellung der teilnehmenden Ateliers. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 17. Mai, um 19 Uhr in den Räumen des Kunstvereins an der Westernstraße 7 (Hinterhaus). Alle teilnehmenden Künstler stellen sich dort mit einer Originalarbeit vor.

Persönliche Atelier-Route

Zu sehen sind die Arbeiten in unterschiedlichen Techniken von Malerei über Collage, Skulptur, Installation und Objektkunst bis zu Fotografie und Grafik. So kann sich der Interessent schon vorab eine Übersicht verschaffen und mit der »Artbox« und dem Flyer seine ganz persönliche Atelier-Route zusammenstellen. Die Ausstellung ist täglich außer montags von 16 bis 19 Uhr und am letzten Wochenende zu den Öffnungszeiten der Ateliers geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die »Artbox« und die entsprechenden Flyer liegen unter anderem aus bei der Sparkasse Paderborn im Schildern, der Tourist-Information am Marienplatz, dem Kunstverein Paderborn, der Stadtbibliothek am Rothoborn, der Neuhäuser Schlossbibliothek, dem Stadtmuseum Am Abdinghof sowie im Kunstmuseum im Marstall Schloß Neuhaus.