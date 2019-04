Nach Autokorso durch Paderborn und Treffen mit Gesundheitsminister Jens Spahn wollen die Gala-Gäste am Samstag, 11. Mai, stellvertretend für ihre Kollegen in Krankenhäuser und der stationären sowie ambulanten Pflege mal feiern und so auch darstellen, dass der Beruf viel Spaß und Freude machen kann.

13 Einrichtungen aus dem Kreis Paderborn

An dieser Gala sind 13 Einrichtungen aus dem Kreis Paderborn wie die Krankenhäuser und Wohlfahrtsverbände beteiligt und haben die 900 Karten an ihre Mitarbeiter verteilt. Darunter sind neben den drei Paderborner Krankenhäusern und dem MZG auch die Wohlfahrtsdienste wie Diakonie, Caritas oder der Reichsbund Freier Schwestern und die Stiftung Westphalenhof.

»Es ist eine starke Truppe und wir werden auch weiter das Image der Pflege in der Öffentlichkeit nachhaltig verbessern«, führen Patrick Wilk vom Caritasverbandsvorstand und Martin Wolf für den Vorstand des St. Johannisstift gleichermaßen einen Grund für die Gala an, mit der erstmalig in den internationalen Tag der Pflege am 12. Mai hineingefeiert wird. Die Gala startet um 20 Uhr. Es soll aber keine geschlossene Gesellschaft sein, ab 23 Uhr sind die Türen des Capitol auch für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Gala startet mit einer kleinen Talk-Runde, an der der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Andreas Westerfellhaus und drei Mitarbeiter aus der Pflege teilnehmen. Dann tritt Kabarettistin Jutta Lindner als Pflegerin auf, und anschließend unterhält die Soul- und Funkband »Cosmic Club«, bis mit einen DJ die Party beginnt.

»Wir möchten den Pflegekräften so auch einen Raum geben, die starke große Gemeinschaft über alle Einrichtungen hinweg zu erleben«, sagen die Vertreter der Organisatoren, darunter auch die AWO sowie Stadt und Kreis Paderborn.

Denn es sei auch im Kreis Paderborn eine »starke Mannschaft«. Von den mehr als 10.000 Mitarbeitern würden zu etwa je einem Drittel die Kräfte in Krankenhäusern, der stationären und ambulanten Altenpflege arbeiten.

Interesse bei Jugendlichen steigt

Die im vergangenen Jahr gestartete Image-Kampagne zeige auch erste Erfolge, obwohl weiterhin viel Luft nach oben bleibe, bilanziert auch für die anderen Wohlfahrtsorganisationen Martin Wolf. So sei es beispielsweise im ambulanten Caritas-Bereich im vergangenen Jahr gelungen, 33 Vollzeitkräfte zu gewinnen und so habe man derzeit auch keine Wartelisten mehr, freut sich Wilk.

Im Bereich der Ausbildung sieht auch Wolf aufgrund des veränderten Image eine Trendwende. Waren es vor Jahren noch 2,5 Jugendliche, die sich für eine Stelle in der Pflege bewarben, seien es derzeit wieder mehr als drei.

Hier zeige sich auch die Wirkung von Argumenten. »Ein Anfänger in der Pflege verdient mehr als in einer Bank«, unterstreicht Wolf. Und es sei auch falsch, dass die Altenpflege gegenüber der Krankenpflege schlechter bezahlt werde. Gerade auch im Vorfeld des 1. Mai unterstreichen die Organisationsvertreter die hohe Tarifgebundenheit ihrer Einrichtungen. Die freigemeinnützeigen Einrichtungen von Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, DRK sowie Paritätischem Wohlfahrtsverband bezahlten nach den jeweiligen Tarifverträgen. Dies bedeute bis zu 30 Prozent mehr Gehalt und Leistungen, untersteichen die Vertreter. Eine volle, erfahrene Kraft komme auf ein Gehalt von 2800 Euro ohne Zulagen. Einen weiteren Nebenaspekt zur Zukunft in der Pflege führt auch Hans-Werner Hüwel von der Caritas an. Die Pflege als hoch qualifizierter Beruf bilde ein solides Fundament für die eigene Existenz, weil sie »digitalisierungssicher« sei. Nur knapp zehn Prozent der Stellen in der Pflege könnten durch die Digitalisierung wegfallen.