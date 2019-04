Die Versammlung wählte Dr. Christian Hennig, bisher 2. Vorsitzender, einstimmig neu ins Amt des Vorsitzenden. Wegen seiner Verdienste um die Sektion wurde Heiner Dietsch von den 56 Teilnehmern der Mitgliederversammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Christian Hennig würdigte das langjährige Engagement von Heiner Dietsch für den Alpenverein und hob hervor, dass er stets tatkräftig und unkompliziert für den Verein da gewesen sei, zum Beispiel, wenn jemand vor einer Bergwanderung kurzfristig noch Mitglied werden wollte. Auch die 2003 abgeschlossene Hüttenpatenschaft für das Westfalenhaus im Sellrain zähle zu seinen Verdiensten und habe eine enge Freundschaft zu der DAV-Sektion Münster begründet, die Eigentümerin der Hütte ist. Hennig verwies auch darauf, dass dieses Engagement ohne die Unterstützung seiner Frau Ida nicht möglich gewesen sei. Ida Dietsch, langjährige Schatzmeisterin, schied ebenfalls aus dem Vorstand aus und wurde zudem für 50 Jahre Mitgliedschaft im Alpenverein geehrt.

Heiner Dietsch bedankte sich für die Auszeichnung und erklärte, dass er die Aufgabe als 1. Vorsitzender stets gerne übernommen habe. Mit dem Titel eines Schlagers von Trude Herr kündigte er an, auch weiterhin für den Verein da sein zu wollen: »Niemals geht man so ganz.«

Die Mitgliederversammlung wählte den gesamten Vorstand neu. Neuer zweiter Vorsitzender ist der bisherige Hauswart Stefan Pföhler, neuer Schatzmeister Bernward Kirchhoff, Schriftführerin bleibt Dr. Claudia Nieser. Leon Tebbe wurde als Vertreter der Sektionsjugend gewählt.

Daten und Fakten

Die DAV-Sektion Paderborn hat 2640 Mitglieder. Sie bietet regelmäßig Wanderungen in der Region und in den Alpen an sowie außerdem Klettermöglichkeiten in der Halle und am Fels. Innerhalb der Sektion gibt es mehrere Abteilungen wie Klettern, Wandern oder Bergsteigen. Die Sektion betreibt zudem Kinder- und Jugendarbeit, hat eine aktive Familiengruppe und bietet auch ein Programm für Senioren.