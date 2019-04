Paderborn (WB/som). So groß wie nie, so lange wie nie, so spektakulär wie nie – der Luna-Park präsentiert sich zu seinem 100-jährigen Geburtstag im XXL-Format: Vom 11. bis 26. Mai dürfen sich Besucher auf eine Kirmes mit spektakulären und historischen Fahrgeschäften, Hochseilartistik und mit etwas Glück sogar 100.000 Euro freuen.

Die Paderborner Frühjahrskirmes will in ihrem Jubiläumsjahr aus dem Schatten von Libori treten – und dafür haben sich Schausteller und Stadt einiges einfallen lassen. Denn mehr als 70 Schausteller werden erstmals auf beiden Maspernplatz-Seiten ihre Fahrgeschäfte und Attraktionen aufbauen und die 16.000 Quadratmeter in eine spektakuläre Kirmesmeile verwandeln. Von Familien bis zu Adrenalin-Junkies sollen alle auf ihre Kosten kommen.

Paris an der Pader

Eine 60 Meter lange Rutsche, die in 18 Metern Höhe anfängt, bringt Spaß und einen besonderen Blick über das Kirmesgelände. Die beliebte Achterbahn »Berg und Tal« führt über 420 Meter durch rasante Kurven und steile Abfahrten. Im Propeller »Jeckyll & Hyde« warten bei 42 Metern Höhe, einer Beschleunigung von 4G und einer Spitzengeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern sowie Feuer- und Nebeleffekten besondere Nervenkitzel. Das 50 Meter hohe Riesenrad »Roue Parisienne« zaubert mit seinen 50.000 LEDs und je 18 offenen und geschlossenen Gondeln einen Hauch von Paris an die Pader.

100.000 Euro werden verlost

Übrigens gibt es den Nervenkitzel auch am Boden: In einem Tresor auf dem Kirmesgelände liegen 100.000 Euro, die einen neuen Besitzer suchen. Das einzige Hindernis: eine sechsstellige Zahlenkombination, die geknackt werden muss. »Jeder darf sein Glück versuchen«, verspricht Hans-Otto Bröckling, Vorsitzender des Schaustellervereins Paderborn.

Um einen weiteren Höhepunkt der Jubiläumskirmes zu sehen, müssen die Besucher in den Himmel gucken. Denn in schwindelerregender Höhe zeigen die Hochseilartisten der Geschwister Weisheit aus Gotha, dass sich die Schwerkraft außer Kraft setzen lässt. Drei Generationen der Familie zeigen Artistik wie den »Todeslooping« an einem 62 Meter hohen Mast.

Historischen Fahrgeschäfte

Zum Jubiläum räumen die Veranstalter der Historie des Luna-Parks extra viel Platz ein. Neben historischen Fahrgeschäften wie der Raupenbahn v0n 1926 wird es einen Bereich mit alten Schaustellerwagen, Kirmesorgeln und nostalgischen Zugfahrzeugen geben. Im Jugendkulturzentrum Multi- Cult ist ein Rummel im Miniaturformat aufgebaut.

Die Backstage-Tour mit dem Blick hinter die Kulissen widmet sich dieses Mal den historischen Fahrgeschäften. Wer sich für einen der begehrten Plätze bewerben will, meldet sich im Internet an.

Live-Musik auf der Bühne

An den Karussells wird es wieder kostenlose Kinder-Finder-Armbänder geben, auf denen Eltern ihre Handynummer notieren können. »Da wir dieses Mal Libori-Dimensionen annehmen, haben wir uns dazu entschlossen, die Armbänder auszugeben. So können verloren gegangene Kinder schnell wieder zu ihren Eltern gebracht werden«, ist Bröckling überzeugt.

An den Wochenenden gibt es Live-Musik auf der Bühne an der Altdeutschen Bierstube: Acht namhafte Paderborner Bands treten auf. Eröffnet wird die Frühlingskirmes erstmals mit einem Umzug vom Rathaus zum Maspernplatz.

Parkplätze und Shuttle-Bus

Da der Lunapark erstmals auf beiden Parkplätzen aufgebaut wird, hat die Stadt einen Parkplan ausgetüftelt. So erhalten die 300 Dauerparker vom Maspernplatz Zugang zu den Parkplätzen Andreas- und Florianstraße. Die Parkhäuser Rolandsweg und Neuhäuser Tor bieten den Besuchern zudem Parkmöglichkeiten, wie Bürgermeister Michael Dreier betont: »Und jeder wird problemlos die Kulturveranstaltungen in der Maspernhalle besuchen können. Wir bieten für die acht Termine einen Shuttle-Service an.« Dieser holt die Besucher vom Schützenplatz und Rolandsbad ab und bringt sie zurück.