Von Dietmar Kemper

»Druckwellen. Fühlen & Denken« heißt die dreiteilige Veranstaltungsreihe der Universität Paderborn, in der Wissenschaftler, Künstler und Journalisten den Ursachen und Folgen von Hasssprache und gleichzeitiger Gesprächsverweigerung nachgehen wollen. Die Präsidentin der Universität, Birgitt Riegraf, beklagte am Dienstag »die zunehmende Unfähigkeit, andere Meinungen auszuhalten«.

Uni-Präsidentin sieht Echokammern im Internet als Gefahr

Auch junge Leute seien immer weniger willens, sich argumentativ mit denen ausein­anderzusetzen, die nicht so denken wie sie. Die Bereitschaft zum Dialog und Kompromiss sei aber für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich, betonte die Soziologin. Die Schuld für die Gesprächsverweigerung gibt Riegraf den sozialen Medien und deren Echokammern, in denen Gleichgesinnte sich gegenseitig in ihren Meinungen und Vorurteilen bestätigen.

Die Spirale drehe sich immer weiter. Riegraf: »Es fällt auf, dass die Grenzverletzung immer skandalöser werden muss, damit sie noch auffällt.« Die Grenze des noch Akzeptablen ist für die Uni-Präsidentin da überschritten, wo ganze gesellschaftliche Gruppen herabgewürdigt werden. Der Ärger um die Gruppe 187 Straßenbande vor dem Asta-Sommerfestival in Paderborn sei ein Auslöser für die Reihe gewesen.

»Die Emotionalität der Debatte« unterscheide den Umgang mit Tabubrüchen heute von dem in der Vergangenheit, sagte der Leiter des Studiengangs Populäre Musik und Medien, Christoph Jacke. Früher habe sich die Kirche über die Rolling Stones aufgeregt, heute »krakeelen bei Rammstein alle mit, auch die Band«.

»Explosion von Meinungen«

Der Musiker Ulrich Lettermann sagte: »Wir spüren die Explosion von Meinungen als Druckwellen.« Die könnten auch einschüchtern. Obwohl das KZ-Video von Rammstein polarisiere, trauten sich viele nicht, entweder »Das Video finde ich super« oder »Das ist doch wohl das Allerletzte« zu sagen. In einer immer häufiger erregten Gesellschaft sei es an der Zeit, »ausgeruht darüber zu sprechen«, betonte die Juniorprofessorin für Eventmanagement mit den Schwerpunkten Populäre Musik, Medien und Sport, Beate Flath.

Schauspieler aus Mannheim zu Gast

Der Auftakt der Reihe mit ihrer Kombination aus Diskussionen und künstlerischen Vorführungen findet am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr in der Zentralstation in Paderborn statt. Jens Balzer (Kolumnist), André Leipold (Zentrum für politische Schönheit) und Anna-Katharina Meßmer (Soziologin) diskutieren über die mitreißende Wirkung der Masse. Schauspieler des Mannheimer Nationaltheaters zeigen Auszüge aus dem Stück »Bitchfresse«.

Um die unüberhörbaren sozialen Medien (»LAUT-Sprecher*in«) geht es am Dienstag, 28. Mai, um 18 Uhr im Audimax der Universität. Es diskutieren Farah Bouamar (Youtube-Satirekanal Datteltäter), Sonja Eismann (Herausgeberin des Magazins »Missy«), Hans Leyendecker (Journalist) und der Sozialwissenschaftler Ingo Zander. Die Schauspieler Max Rohland und Tatjana Poloczek zeigen ihre Performance »Sprachen des Hasses«.

Am Mittwoch, 5. Juni, folgt um 18 Uhr im Paderborner Theater »MACHT Musik! Ich rappe, also bin ich!« Die Musikerinnen Onejiru Arfmann und Sokee diskutieren mit Michael Rappe von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Zudem tritt Onejiru Arfmann mit ihrem Mann auf. Die Veranstaltungen sind öffentlich, der Eintritt ist frei. Dazu solle es später ein Buch geben, kündigte Beate Flath an.