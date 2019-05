Paderborn (WB/itz). Die Paderborner Tanztrainerin Oana Nechiti ist gefragt. Am vergangenen Samstag saß sie mit Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi in der Jury der RTL-Show »Deutschland sucht den Superstar«.

Am Sonntag, 5. Mai, geht es für die Partnerin von Tanztrainer Erich Klann (»Let’s Dance«, Freitag, 20.15 Uhr, RTL) munter weiter. In der ersten Folge der neuen Staffel »Grill den Henssler« am Sonntag (20.15 Uhr bei VOX) ist sie an der Seite von Designer Guido Maria Kretschmer und Comedian Mario Barth zu sehen. Gemeinsam treten sie gegen Koch-King Steffen Henssler an.

Das neue Jury-Trio der beliebten Kochshow setzt sich aus Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach zusammen.