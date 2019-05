Von Dietmar Kemper

Die technische Rettung stand am Samstag in Sande im Mittelpunkt des alljährlichen Leistungsnachweises der Feuerwehren im Kreis Paderborn. 410 Frauen und Männer in 50 Gruppen und Staffeln steuerten den Dorfplatz an und überprüften ihr Können in der Praxis und in der Theorie. Die technische Rettung, wie sie bei Verkehrsunfällen angewendet werden muss, sei zunehmend wichtiger geworden und deshalb sollten die Einsatzkräfte auf diesem Gebiet noch fitter werden, erläuterte der Sprecher des Verbandes der Feuerwehren im Kreis Paderborn, Niklas Schäfers.

»Da muss man klare Befehle geben«

So galt es am Samstag auch, eine unter einem Container eingeklemmte Person zu befreien. Die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Altenbeken schaffte das locker vor den dafür vorgesehenen fünf Minuten. Dabei wurde die Rettungsaktion durch den Lärm von Aggregaten und Fahrzeugmotoren erschwert. »Da muss man klare Befehle geben, damit keine Missverständnisse entstehen«, erläuterte Schäfers.

Landrat Manfred Müller nutzte den Rundgang dazu, um den Feuerwehren zu danken: »Wir sind auf die Leistungsfähigkeit, die ehrenamtliche Einsatzbereitschaft und auf die klugen Köpfe in der Führung angewiesen.« Die schnellere Rettung und die höheren Überlebensraten spiegelten das gestiegene Niveau wider, lobte Müller.

Chance, um Nachwuchs zu gewinnen

In Sande waren die Feuerwehrleute nicht nur unter sich. Auch Bürger schauten zu und sprachen mit ihnen. Das war ganz im Sinne von Robert Siemensmeyer. Der Führer des Löschzugs Sande und stellvertretende Leiter der Paderborner Feuerwehr nutzt solche Veranstaltungen, »um aus ihnen heraus Nachwuchs zu generieren«. Er spekuliert auf Achtzehnjährige, die erfahrungsgemäß lange dabei bleiben, wenn sie erst Feuer gefangen haben. Das Konzept geht auf: Der Löschzug Sande ist mit 46 Mitgliedern mehr als nur solide aufgestellt. Allein in diesem Jahr sind vier neue Mitglieder hinzugekommen.

Teilnahme ist nicht verpflichtend

Die Teilnahme am Leistungsnachweis ist freiwillig. Es gibt ihn von Bronze bis Gold. Bewertet wird nicht die Leistung jeder einzelnen Person, sondern der Gruppe und Staffel. Einen Fehlerpunkt gibt es schon dafür, dass das Visier nicht geschlossen ist. »Alle zusammen können das versemmeln«, sagte Kreisbrandmeister Elmar Keuter. Der Leistungsnachweis diene nicht nur der Sicherheit der Bevölkerung, sondern fördere auch den Geist der Kameradschaft in den Feuerwehren.

Übrigens mussten die Teilnehmer im theoretischen Teil nicht nur Fragen zu ihrem Metier beantworten. Zu den 30 gehörte auch eine, bei denen die richtigen Bundeskanzler aus einer Vielzahl von Namen herausgesucht werden mussten.