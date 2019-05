Paderborn (WB). Das IT-Unternehmen Connext Communication GmbH stellt Software für das Sozialwesen her. Jährlich werden tausende Anwender im Umgang mit der »Vivendi« genannten Lösung des Marktführers geschult – oft auch am Stammsitz in Paderborn. Grund genug, hier mehr als 20 Millionen Euro in das neue Hotel Vivendi zu investieren.