Das Königspaar Michael und Andrea Neumann (Mitte) zog in Wewer die Blicke auf sich. Von 19 Uhr an klingt das Schützenfest heute im Bürgerhaus aus. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/dk). Bei traumhaftem Wetter hat die Sankt-Johannes- und Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft in Wewer ihr Schützenfest gefeiert. Die Bevölkerung jubelte dem Königspaar Michael und Andrea Neumann bei der Parade zu.

Die Königin hatte ein bezaubernd schönes weißes Kleid mit blauen Rosenmotiven gewählt. Aber nicht nur für den 45-jährigen Wassermeister Michael Neumann und seine gleichaltrige Frau ist das Schützenfest, das heute um 8 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem Schulhof und mit dem Schützenfrühstück (9 Uhr) weitergeht, etwas ganz Besonderes. Der Bruder Christoph Neumann führte zum ersten Mal als Oberst die Schützen an. Das Wort Bruderschaft bekam da eine ganz neue Bedeutung.

Foto: Jörn Hannemann

In seiner Ansprache betonte der Oberst, sich an christlichen Werten zu orientieren und Traditionen wie die Liebe zur Heimat zu pflegen, sei nicht veraltet, sondern bilde ein solides Fundament. Die Bruderschaft mit mehr als 1200 Mitgliedern von neun bis über 90 Jahren sei nicht knöchern, sondern offen für Neues.

»Unsere Schützenbruderschaft ist lebendig, weil wir sie mit Emotionen und Leben füllen«, sagte Christoph Neumann, der gestern die Jubelkönigin Wilhelmine Röseler begrüßen durfte. Sie war 1959 Regentin, in einer Zeit, in der die Fernsehbilder noch schwarzweiß waren. Der Oberst blickte in die Geschichte und erinnerte daran, dass vor 70 Jahren aus dem damaligen Bürgerschützenverein Wewer die Bruderschaft geworden war und seit nunmehr 60 Jahren auf dem Festplatz gefeiert wird.

Sein Bruder Michael hatte das strahlende Wetter insgeheim erwartet. »Beim Königsschuss kam die Sonne raus«, sagte er dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Seit 22 Jahren ist er im Vorstand der Warthe-Kompanie. Schütze zu sein, das bedeute Gemeinschaft, Zusammenstehen ein Leben lang. »Hier herrscht ein toller Teamgeist«, warb er für die Bruderschaft. Auch dem Hofstaat, bei dem sich die Damen durchgängig für SCP-Blau als Kleiderfarbe entschieden hatten, flogen die Herzen zu. Leider musste eine von ihnen während der Parade medizinisch behandelt werden.