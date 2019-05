Schützenfest-Sonntag wird zum Familientag

Als besonderer Ehrengast hat sich für Schützenfest-Montag Bundesaußenminister a.D. Sigmar Gabriel (SPD) angekündigt, der beim Schützenfrühstück am Rundgang durch die Kompanien teilnehmen wird. Insbesondere der Schützenfest-Sonntag soll wieder als Familientag hervorgehoben werden. Neben vielen Attraktionen und Angeboten für Kinder und Familien ist an diesem Sonntag der Eintritt bis zur Parade um 17.30 Uhr für alle Besucher frei. Die Eintrittspreise bleiben unverändert: fünf Euro für die Tageskarte und acht Euro für die Dauerkarte an der Torkasse. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Außerdem haben Studenten über die Universität Paderborn wieder die Möglichkeit, ebenfalls freien Eintritt zu bekommen.

Laser-Show zum Abschluss

Die Getränkemarke bei der Kartenausgabe an die Mitglieder des PBSV kostet wie im vergangenen Jahr 1,20 Euro und während des Schützenfestes 1,50 Euro. Am Samstag und Montag sorgen wieder die bekannten DJs Mirko Disko Slisko und André Prinz im Hansesaal für Partystimmung mit Disco-Musik. Im Andreas-Ferrari-Saal legt DJ Andy Noffz am Schützenfest-Montag zum Tanz auf. Abschluss sind am Schützenfest-Montag die Laser-Show mit neuen Impressionen und das große Musik-Feuerwerk.

Dank an Schützenkönig Ralf Brinkmann

Oberst Thomas Spieker dankte Schützenkönig Ralf Brinkmann für sein bisheriges Königsjahr. Ralf Brinkmann wiederum ermuntertet alle zum Königsschuss. Der Schützenkönig nutze die Gelegenheit, um Adjutant Marc Klaholt-Heiermeyer und Leutnant Marcus Mlyneck, zugleich auch Königsoffizier, für die organisatorische Unterstützung beim Königsabend zu danken. Er überreichte beiden eine Fahne mit Motiven vom Schützenplatz.

Ältestenrat neu gewählt

Bei der Versammlung wurden außerdem der Ältestenrat neu gewählt. Bestätigt wurden Ehren-Hauptmann Walter Metze (Königsträßer), Ehrenoberst Dr. An­dreas Jolmes (Maspern), Ehren-Platzmajor Hans-Josef Biermann (Heide), Ehren-Verwaltungsrat Josef Ellebracht (Kämper) und Ehren-Oberleutnant Georg Otto (Western).

Bürgermeister und Oberst müssen grillen

Am Samstag, 22. Juni, werden Bürgermeister Michael Dreier und Oberst Thomas Spieker ein Versprechen von Schützenfest-Montag 2017 einlösen. Beide werden um 12 Uhr bei Broer’s in der Westernstraße gemeinsam grillen. Der erste Ausmarsch mit Bataillonsversammlung findet am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr im Bereich der Königsträßer-Kompanie auf dem Schützenplatz statt. Zum zweiten Ausmarsch treffen sich die Schützenbrüder am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr auf dem Domplatz und Markt, um von dort zum Schützenplatz zu marschieren. Beide Ausmärsche sind in zivil.