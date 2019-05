Paderborn (WB). Am Donnerstag ist es soweit, dann engagieren sich Jugendliche an vielen Orten in Deutschland sozial, ökologisch, interkulturell und politisch für einen guten Zweck. Die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) findet zum zweiten Mal statt und steht unter dem Motto: »Uns schickt der Himmel«.

Vom 23. bis 26. Mai machen tausende Jugendgruppen in 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser. Bundesweit haben sich mehr als 3300 Aktionsgruppen angemeldet, allein im Erzbistum Paderborn sind es 200. Auch in internationalen Partnerschaftsprojekten findet die Sozialaktion statt.

Das Thema Nachhaltigkeit ist eines der Schwerpunktthemen der Aktion. Das wird nicht zuletzt durch ein neues Maskottchen an der Seite von »Stoppi« deutlich: »SaBIENE«.

Jungschützen in Hövelhof sind dabei

So veranstaltet beispielsweise die Katholische junge Gemeinde (KjG) St. Martinus Olpe einen »Unverpackt-Basar«, bei dem die Lebensmittel ohne lästige und umweltschädliche Verpackungen angeboten werden. Der Stamm der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) in Hohenlimburg legt im Sinne des »Urban Gardening« einen »essbaren Garten« mitten in der Stadt an, der allen zur freien Nutzung zur Verfügung steht. Außerdem wollen einige Gruppen Blumenwiesen und Gärten zum Insekten- und Naturschutz anlegen, wie beispielsweise die Kolpingjugenden Natzungen und Steinheim sowie die Jungschützen in Hövelhof und die Pfarrjugend Heilig Kreuz Soest.

»Fridays for Future«-Demonstrationen passen zur Aktion

»Es ist wichtig, dass sich Jugendliche mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Nur so können wir gemeinsam für ein Umdenken sorgen«, betont Katharina Müller. Sie organisiert die »Fridays for Future«-Demonstrationen in Paderborn und engagiert sich gleichzeitig im Projekt »Klimadialoge« des Diözesanverbands der Kolpingjugend.

»Jugendliche sind Profis für Zukunftsfragen«

In diesem Sinne unterstützt der BDKJ-Diözesanverband Paderborn auch das Engagement von »Fridays for Future« und dessen Ziele. »Kinder und Jugendliche sind Profis für Zukunftsfragen. Bei ›Fridays for Future‹ und in den Jugendverbänden nehmen sie die Zukunft in die Hand«, betont der BDKJ-Diözesanvorsitzende Jan Hilkenbach. Die Bewegung bringe Aufwind in die gesellschaftliche Debatte um Klima- und Umweltschutz und mache Druck auf die Politik. »Wenn am kommenden Freitag junge Menschen beim 2. Globalen Klimastreik auf die Straße gehen, engagieren sich zeitgleich viele Jugendliche in den Projekten der 72-Stunden-Aktion«, freut sich Melanie Fecke, Referentin für Entwicklungspolitische Bildungsarbeit beim BDKJ-Diözesanverband Paderborn.