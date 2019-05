Von Michael Welling

Geschichten rund um Pippi Langstrumpf stehen als Kinderstück in diesem Sommer auf dem Programm, geboten wird rund zwei Stunden lang prächtige Unterhaltung, die nicht nur die jüngsten Zuschauer, sondern auch die begleitenden Erwachsenen begeistert. Der Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren um die rebellische Pippilotta Rollgardina Viktualia Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, kurz Pippi, begeistert bis heute Jung und Alt!

Es ist eine Geschichte, die mit viel Humor von der Leichtigkeit einer unbeschwerten Kindheit und Freundschaft erzählt, aber auch zuweilen ernste Töne anschlägt, wenn es um die Erwartungen der Erwachsenen geht, denen man als Kind gerecht werden soll.

Der stellvertretende Bürgermeister Martin Pantke bedankte sich beim Vorstand und den vielen Aktiven vor und hinter den Kulissen der Naturbühne, »dass sie auch in diesem Jahr wieder diesen herrlichen Ort bespielen«.

Rotzöpfiges Mädchen mischt schwedisches Städtchen auf

Dann hieß es (imaginärer) Vorhang auf für die Abenteuer des rotzöpfigen Mädchen Pippi Langstrumpf (Judith Brink), das zwar ohne Eltern, aber mit bunten Strümpfen, einem großen Goldkoffer, einem Affen (Simon Michels) und einem Pferd in die »Villa Kunterbunt« einzieht und die es mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau nimmt. Schnell findet sie mit Tommy (Moritz Büse) und Annika (Kate Leonard) zwei Freunde und die drei Kinder erleben eine aufregende Zeit zusammen, in der Pippi das bislang beschauliche schwedische Städtchen mit ihrer ehrlichen und bisweilen frechen Art, aber auch mit ihrer Hilfsbereitschaft und Zivilcourage ganz schön durcheinanderbringt.

Das rebellische Verhalten Pippis ist besonders Frau Prysselius (Bettina Büse), der Vorsitzenden des Waisenrats ein Dorn im Auge. Mithilfe der Polizei möchte sie Pippi ins Waisenhaus bringen, die darin keine Notwendigkeit sieht und für Wirbel und Verzweiflung bei den Erwachsenen sorgt.

Das Textbuch orientiert sich eher an der Buchvorlage als an den Filmen. Und die vergisst man auf der Freilichtbühne für den Moment sehr schnell, mit so viel Begeisterung und Spielwitz sind die über 30 kleinen und großen Akteure bei der Sache.

Verdienter Premierenapplaus

Sein Regiedebüt gab bei dieser tollen Inszenierung Julian Klenner (Regieassistenz Anja Leonard), der der Freilichtbühne seit langem schon in vielen Funktionen verbunden ist. Er überraschte mit so manch pfiffigem Regieeinfall, wenn zum Beispiel in der Anfangsszene das beschauliche Dorfleben pantomimisch dargestellt wird oder Pipis Erzählungen auf der Bühne synchron nachgespielt werden. Das Bühnenbild nutzt die Möglichkeiten der weiträumigen Naturbühne; für die »Villa Kunterbunt«, in dem die Seeräubertochter wohnt, wurde das letztjährige Schloss-Bühnenbild aus dem Märchenstück »Schneewittchen« leicht verändert, anders aufgeteilt und neu gestrichen. Am Ende gab es viel verdienten Premierenapplaus der über 500 Zuschauer für das engagierte Ensemble.