Von Dietmar Kemper

Paderborn (WB). SCP-Fans tanzten am Montag bei der Aufstiegsfeier vor dem Rathaus. Noten gab es dafür nicht. Beim Bundeswettbewerb »Jugend tanzt« werden am 30. Mai 61 Gruppen aus zwölf Bundesländern nach Paderborn kommen und bis zum 1. Juni in der Paderhalle um möglichst viele Wertungspunkte und Pokale kämpfen.

»Jugend tanzt« findet dann zum achten Mal in Paderborn statt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat das Engagement des Organisationsteams um die langjährige Lehrerin der städtischen Musikschule, Margit Keikutt, schätzen gelernt und die finanzielle Förderung erhöht. Statt 3000 Euro wird der Wettbewerb jetzt mit 27.500 Euro unterstützt.

»Das Ministerium hat uns geadelt und uns dauerhafte Förderung zugesagt«, sagte Keikutt, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundesverbandes Tanz ist, am Montag bei der Präsentation des Programms. Damit bewege sich »Jugend tanzt« auf einer Ebene mit »Jugend musiziert« und »Jugend forscht«.

Wertungen in vier Kategorien

Die 800 Teilnehmer aus den 61 Gruppen haben sich bei den Landeswettbewerben durchgesetzt. Sie sind zwischen sieben und 27 Jahre alt, machen in den vier Kategorien Aktuelle Tanzformen, Deutsche und internationale Volkstänze, Klassischer und historischer Tanz sowie Moderner Tanz mit und können maximal 60 Punkte holen. Die drei- bis sechsminütigen Beiträge werden von namhaften Tanzpädagogen und Tanzpädagoginnen wie Dieter Knodel und Ulla Geiges darauf hin bewertet, ob die Tanztechnik stimmt, wie die Tänzer mit dem Raum interagierren, wie sie mitein­ander kooperieren und ob sie das Publikum mit einbeziehen.

Im Wettbewerb mit dabei ist die Formation »Die QuerSpringer« aus dem Tanzbau (Zentrum für moderner Tanz) in Paderborn. Unter der Leitung von Bettina Broer hat sie sich beim Landeswettbewerb in Velbert für das Finale in der Heimatstadt durchgesetzt.

Finalisten tanzen in der Libori-Galerie

Die Finalisten aus den zwölf Bundesländern absolvieren am Donnerstag, 30. Mai, und Freitag, 31. Mai, ihre Wertungstänze in der Paderhalle. Dazu ist die Öffentlichkeit zugelassen. »Am Samstag präsentieren sich die Gruppen in der Stadt, das ist ihr Dankeschön an die Stadt und die Bevölkerung«, kündigte Keikutt an. Zu sehen sind die Gruppen zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Marienplatz und in der Libori-Galerie. Um 15 Uhr beginnt dann in der Paderhalle die Tanzgala samt Preisverleihung. Möglicherweise kommt auch Bundesministerin Franziska Giffey.

Bürgermeister Michael Dreier nannte Keikutt den »Motor des Wettbewerbs« und betonte, für Jugendliche sei es wichtig, sich mit Gleichaltrigen zu messen und voneinander zu lernen. Beim Tanzen sei das gut möglich. Dreier geht davon aus, dass nur wegen des Wettbewerbs 1000 Menschen zusätzlich nach Paderborn kommen werden – in die Stadt, wo gerade der Aufstieg gefeiert wird.