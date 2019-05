Von Paul Edgar Fels

Paderborn (WB). Während die Zahl der Windräder im Kreis Paderborn zuletzt gewachsen ist, können die Stromnetze die steigende Energiemenge nicht mehr transportieren. Als Folge der Kapazitätsengpässe entstehen Kosten in Millionenhöhe. Am Ende zahlt der Verbraucher. Betreiber Westfalenwind hat die EU eingeschaltet.

»Es ist unfassbar, was hier passiert.« Johannes Lackmann, Geschäftsführer des Windkraftbetreibers Westfalenwind mit Sitz in Paderborn, ist sauer auf Netzbetreiber wie die Eon-Tochter Avacon und Tennet. Sie hätten aus seiner Sicht schon längst dafür sorgen müssen, dass die Stromleitungen mehr Energie aufnehmen können. Tatsächlich lasse der Ausbau der Netze auf sich warten. Lackmann: »Es fehlt an Effizienz. Das schadet der Energiewende.«

Strom geht verloren

Allein im Kreis Paderborn würde so jährlich eine Strommenge von 60 Millionen Kilowattstunden (40 Millionen in Lichtenau-Henglarn und 20 Millionen in Paderborn-Benhausen) verloren gehen – eine Menge, die ausreicht, um eine Kleinstadt ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Damit entgingen den 15 Windkraftbetreibern im Kreis – Westfalenwind ist der größte unter ihnen – Erlöse von rund fünf Millionen Euro im Jahr. Lackmann: »Wir haben aber keinen finanziellen Verlust, weil wir mit 8,5 Cent je Kilowattstunde entschädigt werden.« Allein Westfalenwind erhalte so rund eine Million Euro. Beantragt werden die Entschädigungszahlungen beim jeweiligen Netzbetreiber. Diese wiederum holten sich das Geld über die EEG-Umlage-Kasse bei der Bundesnetzagentur von den Verbrauchern zurück. Lackmann: »Aus diesem Grund sind die Netzentgelte in den vergangenen Jahren so stark gestiegen.«

Westfalenwind rechnet nicht damit, dass die Engpässe in den Netzen in den nächsten drei, vier Jahren beseitigt werden. Im Gegenteil: Die geplante Übernahme der Stromnetze der RWE-Tochter Innogy durch Eon könnte den zeitnahen Netzausbau behindern. Weil Lackmann zudem nicht den Eindruck hat, dass die Bundesnetzagentur »über genügend Handlungsinstrumente verfügt«, um einen schwerfälligen Konzern wie Eon hinreichend in Bewegung zu setzen, wie es für die Erfüllung der Klimaziele notwendig wäre, hofft er nun auf Hilfe der Europäischen Union (EU). Erste Schritte sind erfolgt.

Lackmann reckt Erweiterung eines Umspannwerkes an

EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager sicherte Westfalenwind inzwischen schriftlich zu, die Auswirkung der Eon-Innogy-Fusion auf die Verteilnetze zu prüfen. »Ich kann Ihnen versichern, dass wir die Auswirkungen der Übernahme auf den Wettbewerb (...) sorgfältig analysieren werden«, heißt es in dem Antwortschreiben aus Brüssel. Lackmann sprach von einem »ermutigenden Signal.« Und er gibt zu bedenken: »Wenn Eon durch die Übernahme von Innogy wirklich den Zugriff auf nahezu 70 Prozent aller Hochspannungsverteilnetze bundesweit bekommt, wird das Erreichen der nationalen Klima- und Ausbauziele für erneuerbare Energien eher schwieriger denn einfacher.«

Um Engpässe doch noch schnell zu beseitigen, regt Lackmann die Erweiterung eines Umspannwerkes an. Die zwölf Millionen Euro teure Maßnahme würden die Windkraftbetreiber auch bezahlen, sagt Lackmann. »Im Gegenzug müssten für drei weitere Jahre Ausgleichszahlungen erfolgen.«