Paderborn (WV). Die »Geschwister Weisheit« beeindrucken die Besucher auf dem XXL-Lunapark mit ihrer Hochseilartistik derart , dass sie aufgrund des Zuspruchs drei zusätzliche Shows planen. Wer die Drahtseilakte erleben möchte, kann die Motorradshow mit Akrobatik von Montag bis Donnerstag um 18 Uhr und zusätzlich am Freitag, 24. Mai, und am Samstag, 25. Mai, jeweils um 19 Uhr live auf dem Lunapark-Gelände erleben. Ein zusätzlicher Termin der historischen Hochseilshow »Anno dazumal« findet außerdem am Mittwoch, 22. Mai, um 17 Uhr über den Köpfen der Lunapark-Besucher statt. Alle Zeiten und weitere Informationen gibt es im Internet.