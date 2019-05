Noch drei Tage hat die 51-Jährige aus Werther (Kreis Gütersloh) Zeit, um die Wähler zum Urnengang zu bewegen. Unter anderem will sie noch einmal das Mittel des Straßenwahlkampfs nutzen: An diesem Samstag wird sie auf dem Marktplatz in Höxter (11 Uhr) mit den Menschen diskutieren. »Der Endspurt ist noch einmal richtig stressig. Der Adrenalinspiegel ist ziemlich hoch.« 250 Termine hat sie in den vergangenen Wochen absolviert – zahlreiche davon im Hochstift. Ihr Ziel hat sie vor Augen: An diesem Sonntag wird gewählt.

Gegen den Paderborner Bewerber Bernd Schulze-Waltrup durchgesetzt

Die mögliche Nachfolgerin des EU-Urgesteins Elmar Brok (CDU, 73) in Brüssel hat einiges unternommen, um sich bekannt zu machen. In der eigenen Partei, aber nicht nur dort. Im Paderborner Land hatte sie nicht die beste Ausgangsposition. Bekanntlich setzte sich Birgit Ernst mit ihrer Kandidatur gegen den Paderborner Bewerber Bernd Schulze-Waltrup durch, was anfangs für mächtig Funkenflug gesorgt hatte. Wie haben die Parteifreunde im Hochstift auf sie reagiert?

»Ich bin hier im Paderborner CDU-Kreisvorstand sehr gut aufgenommen worden. Ich bekomme die Rückmeldung aus dem Kreis Paderborn, dass meine Kandidatur gewollt ist und unterstützt wird«, sagt Ernst, die zum zweiten Mal Wahlkampf macht. 2017 hatte sie im Wahlkreis Gütersloh/Bielefeld für den Landtag kandidiert.

Bei ihren Gesprächen mit Wählern habe die parteiinterne Strategie ihrer Kandidatur keine Rolle gespielt. Dafür hätten aber andere Fragen mitunter für Überraschungen gesorgt. Generell sei sie positiv überrascht von den vielen Anfragen aus den Schulen. »Das ist wesentlich mehr, als ich das aus dem Landtagswahlkampf kenne. Viele Anfragen kommen auch von Kirchen und Landfrauen. Ich nutze auch die Gelegenheit zu Unternehmergesprächen«, sagt sie.

Zwischen spannenden Gesprächen und Desinteresse

Es sei ihr wichtig, den gesamten Wahlkreis abzudecken – von Bielefeld über Paderborn bis hin zum ländlichen Raum. Dabei stelle sie durchaus fest, dass Europa nach wie vor für den Endverbraucher meist schwer vermittelbar sei. »An den Schulen erlebe ich, dass die jungen Menschen interessiert und gut informiert sind. Das liegt vor allem an den ›Fridays for Future‹-Aktionen und der EU-Urheberrechtsreform. Auch an den Infoständen in den Innenstädten, wo man auch auf die Menschen trifft, die nicht so interessiert sind, erlebe ich ganz oft, dass ihnen die Europawahl unheimlich wichtig ist. Es gibt aber auch Desinteresse«, erläutert sie.

Sie gehe davon aus, dass die Wahlbeteiligung dieses Mal besser sein werde als bei den vorherigen Europawahlen. Ein Grund dafür könne der Brexit sein – nach dem Motto: »Das, was da passiert ist, wollen wir nicht«, sagt Ernst

Nach wie vor bestehe das große Problem, dass die komplexe Europapolitik für viele nicht durchschaubar sei und man nicht wisse: »Was davon kommt hier bei mir in Paderborn an?« Dazu die Kandidatin: »Europapolitik wird immer dann vom Bürger wahrgenommen, wenn sie für ihn als Nachteil empfunden wird – zum Beispiel die Feinstaub- und CO 2 -Grenzen. Das sind Dinge, die in Brüssel diskutiert werden und die wir in nationales Recht umsetzen müssen.«

Schlechtes komme immer aus Brüssel

Wenn es in der Politik gut laufe, klopfe man sich Berlin gerne auf die Schulter, sagt Ernst: »Läuft es schlecht, wird alles auf Brüssel geschoben.« Dabei käme viel mehr Positives aus Brüssel, als man gemeinhin glaube. Wie zum Beispiel die Kultur- und Infrastruktur­förderung. Die Landwirtschaft müsse viele EU-Regelungen ausbaden, profitiere aber auch. »Wir brauchen in Europa ein klareres Marketing«, lautet daher ihre ­Forderung.

Und wie war das jetzt mit der Frage zur Cannabis-Legalisierung? »Das ist eigentlich kein Europathema«, stellt Ernst klar. Denn hierbei gehe es um nationales Recht. Sie habe aber ebenso überrascht, mit welcher Vehemenz vor allem ältere Wähler den aufkommenden Nationalismus thematisiert hätten. »Daher kommt auch meine Hoffnung, dass die Wahlbeteiligung höher ausfallen wird.«

Birgit Ernst, Mutter von drei Kindern im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, diskutiert auch mit ihrem Nachwuchs über Politik. »Meine Kinder haben nicht unbedingt die Meinung der Eltern. Das ist gut so. Ich hatte das auch nicht in dem Alter. Die Argumentation der Kinder ist eine andere. Daher ist der Austausch spannend«, berichtet sie über ihr familiäres Umfeld, das hinter ihrer Kandidatur stehe.

Elmar Brok öffnet Türen

Und wie sieht es mit dem Verhältnis zu ihrem Vorgänger aus? Einen Vergleich mit Elmar Brok, »Mister EU«, lehnt Birgit Ernst ab. »Er gehört nach 39 Jahren zum Inventar des Europaparlaments. Er öffnet mir viele Türen, allein durch sein Gewicht, das er für OWL in die Waagschale geworfen hat. Das habe ich schon bei einem zweitägigen Besuch in Straßburg gemerkt: Man kannte mich als die Nachfolgerin von Elmar Brok. Ich habe seine Handynummer und werde ihn sicher auch mal um seine Meinung bitten. Es ist aber wichtig, dass ich meinen eigenen Stil finde. Die Posten, die er bekleidet hat, wird man nicht als Neuling bekommen. Ich habe aber andere Themenfelder wie Steuern, Finanzen und Bildung«, sagt die 51-Jährige, die als Steuerberaterin und Expertin für Insolvenzrecht in einer großen Bielefelder Kanzlei arbeitet.

Sie ist sicher, dass sie ihr berufliches Wissen im EU-Parlament einbringen kann: »Es ist gut, wenn man als Steuerexpertin die Probleme der Unternehmer kennt«, sagt sie und macht noch auf ein anderes Problem der Firmen aufmerksam: den Fachkräftemangel. »Unser Duales Ausbildungssystem ist Bestandteil unseres Erfolges. Dieses Konzept sollten wir nach Europa exportieren. Aber auch das Thema Weiterbildung ist von großer Bedeutung. Kleine und mittelständische Unternehmen haben da wenig Möglichkeiten. Wir brauchen ein großes Netz an Weiterbildungsmöglichkeiten, weil viele Menschen ihren Beruf, den sie heute ausüben, in zehn bis 15 Jahren nicht mehr ausüben werden. Weiterbildung braucht Anforderungen, die von den Trägern erfüllt werden müssen. Das brauchen wir auch auf europä­ischer Ebene – ebenso den Austausch von Mitarbeitern. Warum soll zum Beispiel ein System­administrator nicht auch mal nach Frankreich gehen? Die EU kann da helfen.«

Die Stimme für OWL in Brüssel

Ernst ist überzeugt, dass sie den Sprung ins Parlament schaffen wird. Trotzdem bleibt die Unwägbarkeit. »Sollte ich nicht gewählt werden, haben wir keinen OWLer mehr in Brüssel. Das wäre für die Region ein großer Verlust, weil Elmar Brok in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt hat, dass OWL von Brüssel profitiert. Ich war ursprünglich der Meinung, dass ich mit diesem Argument keinen Wähler überzeugen kann. Ich war eher der Meinung, dass es ein Argument für Firmen, Interessensverbände oder soziale Träger ist. Ich erlebe aber im Wahlkampf genau das Gegenteil.« Die Menschen reagierten nachdenklich, wenn sie hören, dass es keine OWL-Stimme mehr in Brüssel geben könnte. Ernst: »Daher nutze ich das Argument, weil es ein gewichtiges ist. Wenn es aus OWL keinen Vertreter mehr in Brüssel gibt, wird das Konsequenzen haben.«

Und was passiert bei einer Niederlage? »Wenn man Wahlkampf macht, muss man Berufsoptimist sein. Wenn man selbst zweifelt, dann merkt das der Wähler. Nach der verlorenen Landtagswahl bin ich am nächsten Morgen ganz normal zur Arbeit und am Abend zur CDU-Fraktionssitzung gegangen. Das hat mir viele Sympathien eingebracht, weil man gesehen hat, dass ich mit Niederlagen umgehen kann. Allerdings muss ich sagen, dass mir eine verlorene Europawahl nahe gehen würde. Aber das Leben geht weiter.«

Weitere Kandidaten aus der Region

Wer sichergehen will, dass Ostwestfalen-Lippe künftig mit einer Abgeordneten aus der Region im Europaparlament vertreten ist, der sollte der CDU-Kandidatin Birgit Ernst (51)aus Werther seine Stimme geben. Sie ist die einzige Kandidatin aus OWL, die aufgrund ihrer Listenplatzierung (Platz 7 auf der CDU-Liste) überhaupt eine reelle Chance hat, in das Europaparlament gewählt zu ­werden.

Das SPD-Gesicht aus der Region ist Sally Lisa Starken(28, Listenplatz 47) aus Bielefeld. Sie tritt als regionales Duo mit Micha Heitkamp(28, Listenplatz 84) aus Hille (Kreis Minden-Lübbecke an). Eine Stimme fehlte Starken, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm für das betriebliche Gesundheitsmanagement verantwortlich ist, bei der Nominierung für einen aussichtsreichen Listenplatz. Die Grünen haben keinen eigenen Spitzenkandidaten für die Region. Auch die Linken haben auf regionale Spitzenkandidaten verzichtet. Özlem Alev Demirel(35), die mit dem Berliner Martin Schirdewan das linke Spitzen-Duo bildet, ist in Bielefeld aufgewachsen. Der gebürtige Bielefelder Malte Fiedler (31) hat es bei den Linken auf Listenplatz 8 geschafft. FDP und AfD haben ebenfalls keine Spitzenkandidaten aus OWL.