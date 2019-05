Der Weihnachtsmarkt soll in Paderborn am 22. November eröffnet werden. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/itz). Dass der Paderborner Weihnachtsmarkt am Freitag vor Totensonntag öffnet, soll nun immer so sein. Das hat der Märkte-Ausschuss am Mittwochabend beschlossen. Das neue Datum für die Eröffnung – in diesem Jahr ist es der 22. November – wird in die neue Satzung aufgenommen.