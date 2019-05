Die Frage, ob das Bürgerbegehren gegen den Stadthaus-Neubau am Marienplatz zulässig ist oder nicht, hat der Stadtrat gestern Abend auf Antrag der SPD vertagt. Damit wird sie vermutlich Thema der ohnehin geplanten Ratssondersitzung am 18. Juni. Foto: Jörn Hannemann

Von Maike Stahl

Buhr im Projektbeirat Fritz Buhr darf als Sprecher der Paderborner Naturschutzverbände künftig als beratendes Mitglied des Projektbeirates zum Stadthaus-Neubau mitwirken. Das teilte Bürgermeister Michael Dreier gestern Abend dem Stadtrat mit. Er habe am Mittwochabend ein Gespräch mit Buhr über die weitere Planung in Sachen Stadthaus und vor allem der angrenzenden Plätze geführt. Wie mehrfach berichtet, hatte sich Buhr im Namen der Verbände öffentlich gegen eine Abholzung von Linden am Marienplatz gestemmt. Der Projektbeirat entwickelt den Siegerentwurf aus dem Wettbewerb zusammen mit der Kirchengemeinde weiter, die Eigentümerin des Marienplatzes ist.

Wie am Mittwoch berichtet, hatten die Initiatoren des Bürgerbegehrens, Stephan Hoppe, Hartmut Hüttemann und Alexander Senn, bereits im Vorfeld der Sitzung Bürgermeister Michael Dreier gebeten, die Beschlussfassung auf die folgende Ratssitzung zu verlegen, weil sie noch Beratungsbedarf hätten. In der Verwaltungsvorlage seien bisher nicht vorgebrachte juristische Positionen vertreten, die sie so kurzfristig nicht mit ihrem Rechtsbeistand klären könnten, lautete die Begründung.

Den entsprechenden Antrag zur Tagesordnung stellte gestern dann allerdings Henze. »Ich erinnere daran, dass in der Regel einer Vertagung stattgegeben wird, wenn eine oder mehrere Fraktionen Beratungsbedarf anmelden«, sagte er. Hoppe, Hüttemann und Senn sind zwar Fraktionschefs von FÜR Paderborn, FBI und FDP, hatten das Bürgerbegehren aber als Privatpersonen angestrengt und als solche auch die Bitte an Bürgermeister Dreier unterzeichnet.

»Wir sollten nichts unversucht lassen, um dieses wichtige Projekt doch noch im Konsens zu tragen«, warb Henze um Unterstützung für seinen Antrag. Er hoffe, dass die Initiatoren des Bürgerbegehrens bei ihren Beratungen hinsichtlich der Zulässigkeit doch noch zu neuen Erkenntnissen kämen, die diesen Weg einer konstruktiv-kritischen Begleitung des Stadthausbaus möglich machten.

CDU-Fraktionschef Markus Mertens reagierte überrascht auf den Vorstoß der SPD und räumte ein, dass er damit nicht gerechnet habe. »Wir sehen uns bereit, die Sache heute abschließend zu beraten«, betonte er. Es sei lange diskutiert worden und habe genügend Gelegenheit gegeben, sich auszutauschen. Aus Sicht der CDU sei die Vorlage der Verwaltung zudem eindeutig. Daher werde die CDU dem Antrag auf Vertagung nicht zustimmen. Die Linksfraktion, die die Neubaupläne zusammen mit SPD und CDU auf den Weg gebracht hat, schloss sich der Argumentation Henzes an, so dass am Ende 32 Ratsmitglieder für die Vertagung und 30 dagegen votierten. Die nächste Ratssitzung soll am 18. Juni stattfinden.