Paderborn (WB). Die Künstlerin Edith Wulf hat dem Stadtmuseum zahlreiche Skizzen mit Motiven der Paderborner Innenstadt geschenkt. Ausgewählte Zeichnungen sind noch bis zum 6. Juni im Foyer des Stadtmuseums ausgestellt. Edith Wulf wurde 1935 in Köln geboren und lebt mittlerweile in Paderborn.

In jungen Jahren widmete sie sich an der Werkkunstschule in Bielefeld zunächst der Modezeichnung. An der Gesamthochschule Paderborn und der Fachhochschule Dortmund studierte sie Aktzeichnen und Illustration. In ihrer Abschlussarbeit als Diplomdesignerin beschäftigte sie sich in den Jahren 1979 bis 1980 skizzenhaft mit dem alten Paderborner Stadtbild und hielt historische Situationen fest, die sich auch heute noch als Zeugen einer mehr als 1240-jährigen Stadtgeschichte finden. Einen großen Teil dieser fili­granen Zeichnungen überlässt sie nun der Sammlung des Stadtmuseums.

»Es ist ein wertvolles Geschenk an unser Stadtmuseum, lässt sich doch hiermit ein noch relativ junges Stadtbild Paderborns vermitteln und Stadtentwicklung verdeutlichen«, freut sich Museumsleiter Markus Runte. In zahlreichen Bleistift- und Federzeichnungen hat Wulf Szenen an der Dielenpader und im Geißelschen Garten, an den Fischteichen und im Paderquellgebiet festgehalten. Auch die mittelalterliche Stadtmauer an der Spitalmauer und am Busdorfwall sowie Dom-Blicke und charaktervolle Barock- und Renaissancefassaden zählen zu ihren Motiven. Eine Federzeichnung aus dem Jahr 2012, die den Haxthau­senhof zeigt, findet sich bereits seit der Neueröffnung des Museums in der neuen Dauerausstellung zur Stadtgeschichte.