Von Matthias Band

Europäisches Palaver auf dem Marktplatz Fotostrecke

Foto: Jörn Hannemann

Beim »Europäischen Palaver auf dem Marktplatz« ging es aber nicht nur um das Grundgesetz, sondern auch um Menschen­würde, Zivilcourage und nicht zuletzt um Europa. »Wir wollen das Grundgesetz lebendig machen. Es ist kein Buch, es steckt voller Leben«, sagte Johannes Menze, Sprecher des Paderborner Bündnisses für Demokratie und Toleranz, anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Grundgesetzes vor etwa 100 Teilnehmern. »Wir haben nur diese eine Demokratie. Und es liegt an uns, wie lebendig sie ist.«

Menze forderte dazu auf, am Sonntag wählen zu gehen. »Geht wählen und bestimmt die Richtung, sonst tun das andere für Euch. Wir stehen hinter Europa. Es gibt viele gute Errungenschaften in der EU, auch wenn man immer etwas besser machen kann«, sagte Menze, der zudem darauf verwies, dass die Distanz der Politik zu den Menschen eingeebnet werden müsse. »Das wollen wir hier beim Palaver auf dem Marktplatz versuchen«, sagte Menze.

Grundgesetz ist Anlass zu feiern

Martin Pankte (SPD), stellvertretender Bürgermeister, wies in seinem Grußwort darauf hin, dass 70 Jahre Grundgesetz auch ein Anlass dafür sei, die Verfassung zu feiern. »Wir erleben hier funktionierende Checks and Balances der Gewalten und der Medien, was leider nicht mehr überall in Europa mehr der Fall ist«, sagte Pantke, der das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt lobte. Beunruhigen müsse jedoch, dass es immer mehr Menschen gebe, die nicht mehr für einen Dialog erreichbar seien. Deswegen brauche die Gesellschaft Streiter für die Demokratie und am Sonntag brauche es Stimmen für die Demokratie.

Diskussion über Klimaschutz und Demokratie in Europa

An Ständen auf dem Marktplatz konnten die Teilnehmer im Anschluss zu Themen wie »Grenzen in Europa überwinden«, »Religion und Demokratie«, »Wie wächst Europa zusammen?« oder »Wie kommen wir zu einem wirksamen Klimaschutz in Europa?« diskutieren. Zu diesem Thema merkte Laetitia Wendt (18), Schülerin des Theodorianums, an: »Das Problem ist, dass vom Klimawandel gar nicht so viele Fakten bekannt sind. Viele wissen nicht, wie ernst die Lage ist. Das hemmt die Debatte.« Güven Erkurt (18), ebenfalls vom Theodorianum, sagte, die Parteien sagen, dass sie mit »Fridays for Future« sympathisierten, aber am Ende komme nichts dabei herum. Er habe das Gefühl, die Parteien wollten mit der Bewegung nur Wahlkampf machen.