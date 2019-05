»Küss mich, halt mich, lieb mich«: Ella Endlich hat bei der Veranstaltung »Schlosspark-Schlager« die etwa 2000 Besucher in Stimmung gebracht. Ob es nach der Premiere ein weiteres Festival dieser Art in Schloß Neuhaus geben wird, steht noch nicht fest. Foto: Bastian Puls

Von Bastian Puls

Paderborn (WB). Etwa 2000 Musikfans hat es am Samstagabend in den Neuhäuser Schlosspark gezogen. Sie feierten bei der Premiere des »Schlosspark-Schlagers« mit Ella Endlich und Beatrice Egli. Dass die Veranstaltung nicht ganz ausverkauft war, dürfte der mäßigen Wettervorhersage geschuldet gewesen sein.

Zur Freude der Fans blieb das Wetter aber trocken – und so konnte Schlager-Newcomer Florian Timm das Festival bei strahlendem Sonnenschein eröffnen.

Sänger Florian Timm Foto: Bastian Puls Sänger Florian Timm Foto: Bastian Puls

Größere regionale Bekanntschaft erlangte der Vinsebecker, der die Band »Pur« als sein musikalisches Vorbild angibt, mit seinem Hit »Im Hochstift biste besser dran«, den er auch am Samstag gleich zweimal sang. Jedoch gelang es Timm nicht, die Fans für die anstehenden Hauptacts vollends anzustacheln. Vor allem der ernste Song, in dem er den Zweiten Weltkrieg und seine Folgen thematisch anriss, wirkte fehl am Platz.

Publikum im Schlosspark wird nur langsam wach

Auch als mit Ella Endlich der erste Star des Abends auf der Bühne stand, wurde das Publikum im Schlosspark nur langsam wach, was jedoch nicht am Auftritt der 34-Jährigen, die momentan auch in der RTL-Fernsehshow »Let’s dance« zu sehen ist, gelegen ­haben dürfte. Mit viel Elan trug sie ihre Songs vor und war sich dabei auch nicht zu Schade, mit Fans auf der Bühne zu tanzen oder mit einem Bier auf den Abend anzustoßen. Ihre Songauswahl verkörperte größtenteils weniger den klassischen Schlager, als mehr radiotaugliche Popmusik. Die Ballade »Küss mich, halt mich, lieb mich« stellte aber wohl auch alle Schlager-Fans zufrieden und war der erste Stimmungs­höhepunkt des Abends.

Marstall-Innenhof fand Anklang bei den Besuchern

Die Thüringerin kam auch bei den Fans gut an. Viele waren extra ihretwegen gekommen. So auch Bianca Bolbring aus Paderborn: »Ich mag die Musik von Ella Endlich sehr und auch ihre Art ist mir sehr sympathisch. Schlager ist für mich ein Stück Kindheit, weil ich damit aufgewachsen bin«, sagte die 22-Jährige. Ihr Beispiel zeigte, dass Schlager auch heute noch durchaus in allen Generationen gehört wird. Das Publikum war bunt gemischt.

Ausgelassen feiern die Schlager-Fans in Schloss Neuhaus. Mit dabei waren Detlef Schnietz (44, hinten von links), Bianca Bolbring (22) und Anja Schmietz (49) sowie (vorne, von links) Marius Rugge (37) und Nicole Müller (49). Foto: Bastian Puls Ausgelassen feiern die Schlager-Fans in Schloss Neuhaus. Mit dabei waren Detlef Schnietz (44, hinten von links), Bianca Bolbring (22) und Anja Schmietz (49) sowie (vorne, von links) Marius Rugge (37) und Nicole Müller (49). Foto: Bastian Puls

Auch die Marstall-Innenhof fand durchaus Anklang bei den Besuchern. »Wir gehen öfter auf solche Schlager-Festivals. Das Ambiente hier im Schlosspark gefällt uns sehr gut«, sagte Markus Bender (54), der das Festival gemeinsam mit seiner Familie besuchte.

Auftritt von Beatrice Egli ist der musikalische Höhepunkt

Der musikalische Höhepunkt war der Auftritt von Beatrice Egli. Die Schweizerin sorgte mit ihren Songs für den klassischen Schlager-Sound, so dass auch das Publikum vermehrt in Tanzstimmung geriet. Durch ihre vierköpfige Band, zwei Backgroundsängerinnen und den Einsatz von mehreren Trommeln sorgte sie für den lebendigsten Auftritt des Abends. Bereits nach dem zweiten Song verließ die 30-Jährige die Bühne, um auf dem Rasen des Marstall-Innenhofs mit ihren Fans auf Tuchfühlung zu gehen und zwischen ihnen aufzutreten. Auch im weiteren Verlauf des Abends spielte Egli immer wieder mit dem Publikum.

Ob das Festival ein weiteres Mal stattfinden wird, steht noch nicht fest. »Wir hoffen, dass wir das hier nächstes Jahr wieder durchführen können. Dafür müssen aber noch Details geklärt werden, vor allem mit den Anwohnern«, sagte Organisator Michael Keck.